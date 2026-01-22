AI Impact Conference 2026: കേരള റീജിണൽ എഐ ഇംപാക്റ്റ് കോൺഫറൻസ് നാളെ കോവളത്ത്; സ്പീക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യാതിഥിയാകും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 22, 2026, 12:50 PM IST
  • ഏകദേശം 800-ലധികം പേർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
  • ഇന്ത്യ എഐ മിഷൻ, കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് - ഐടി മന്ത്രാലയം (MeitY), വിവിധ ദേശീയ-അന്താരാഷ്ട്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തവും കോൺഫറൻസിൽ ഉണ്ടാകും

തിരുവനന്തപുരം: നിർമ്മിത ബുദ്ധി (AI) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രായോഗിക സാധ്യതകളും അത് സമൂഹത്തിലും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലും ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും വിലയിരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'കേരള റീജിണൽ എഐ ഇംപാക്റ്റ് കോൺഫറൻസ് 2026' സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര ഐടി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 'ഇന്ത്യ എഐ മിഷന്റെയും' സംസ്ഥാന ഐടി വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഐടി മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നത്. 

കോവളം ലീല റാവിസ് ഹോട്ടലിൽ നാളെ, ജനുവരി 23ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് നിയമസഭ സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീർ കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 'From Innovation to Impact: Realising the Potential of AI Across Sectors' എന്നതാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയം.

സമ്മേളനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക സെഷനുകൾ രാവിലെ 10 മണിക്ക് തുടങ്ങും. 'ഇന്ത്യ എഐ മിഷൻ' സിഇഒ കവിത ഭാട്ടിയ ആമുഖ സെഷനിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേദികളിലായിട്ടാണ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എഐയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും, ഡിജിറ്റൽ ഗവേണൻസ്, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം, സൈബർ സുരക്ഷ, ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ്-ഗവേഷണ സഹകരണം, നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലെ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സാധ്യതകളെ ആസ്പദമാക്കി വിദഗ്ദ്ധർ പങ്കെടുക്കുന്ന പാനൽ ചർച്ചകളും സാങ്കേതിക പ്രഭാഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

Sabarimala Gold Theft Case: ദൈവത്തെ കൊള്ളയടിച്ചില്ലേ..! ചോദ്യവുമായി സുപ്രീം കോടതി; എൻ വാസുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി

നയരൂപകർത്താക്കൾ, കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, എഐ ഗവേഷകർ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രതിനിധികൾ, നിക്ഷേപകർ, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങി ഏകദേശം 800-ലധികം പേർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യ എഐ മിഷൻ, കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് - ഐടി മന്ത്രാലയം (MeitY), വിവിധ ദേശീയ-അന്താരാഷ്ട്ര സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തവും കോൺഫറൻസിൽ ഉണ്ടാകും. എഐ എക്സ്പോ, നിക്ഷേപകരുമായുള്ള പ്രത്യേക ചർച്ചകൾ, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭകർക്ക് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പിച്ച് സെഷനുകൾ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കോൺഫറൻസിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് മുഖ്യാതിഥി. ഭരണനിർവ്വഹണത്തിൽ എഐ ഉപയോ​ഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ പങ്കുവെക്കും. ഈ കോൺഫറൻസിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ചർച്ചകളും ക്രോഡീകരിച്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന 'എഐ ഇംപാക്ട് സമ്മിറ്റ് 2026'ൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് അദികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. 

നിർമ്മിത ബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പൊതുസേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുക, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ സമ്മേളനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വികസനത്തിൽ ഈ കോൺഫറൻസ് നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

