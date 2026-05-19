Samara Gate opened: 'സമര ഗേറ്റ്' തുറന്ന് വിഡി സതീശൻ സർക്കാർ... പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി? എന്നാൽ സത്യം എന്ത്?

Samaragate Opened: സമര ഗേറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നോർത്ത് ഗേറ്റ് പത്ത് വർഷമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വാർത്തകൾ. എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഇതേ ഗേറ്റ് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം തുറന്നിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പുതിയ സർക്കാർ വന്നതോടെ ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. വർഷങ്ങളായി 'സമര ഗേറ്റ്' എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നോർത്ത് ഗേറ്റ് തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. എന്നാൽ അതിലും ചില അസത്യ പ്രചരണങ്ങളുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം.
ഒരു ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നതിൽ എന്താണിത്ര കാര്യം എന്നായിരിക്കും പലരും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഈ ഗേറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഗേറ്റ് എന്നാണ് ഒട്ടുമിക്ക മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലവും ഈ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വാർത്തകൾ. എന്നാൽ സാങ്കേതികമായി ഇതിൽ ഒരൽപം അസത്യമുണ്ട്.
സമരങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ നോർത്ത് ഗേറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് 'സമര ഗേറ്റ്' എന്ന വിളിപ്പേര് വന്നത്. ഇതോടെ ഗേറ്റ് അടച്ചിടുകയും ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ ബാരിക്കേഡുകളും മുള്ളുവേലികളും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടത്. നോർത്ത് ഗേറ്റിന് സമീപമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നോർത്ത് ബ്ലോക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗേറ്റ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് അടച്ചത്. അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നീക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ പ്രവൃത്തിദിനം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ പത്ത് വർഷമായി ഗേറ്റ് അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന വാർത്ത ശരിയല്ല. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഇതേ സമര ഗേറ്റ് തുറന്നിരുന്നു. അന്ന്, മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും, സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മറ്റ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും, മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനെത്തുന്ന ഭിന്ന ശേഷിക്കാർക്കും ആയിരുന്നു അന്ന് നോർത്ത് ഗേറ്റിലൂടെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും പിന്നീട് സമര ഗേറ്റ് വീണ്ടും അടയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.
ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സന്ദർശകർക്കും നോർത്ത് ഗേറ്റ് വഴി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നു. വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെയായിരുന്നു സന്ദർശന സമയം. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ബോർഡും ഗേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബോർഡ് ഇന്നും ഉണ്ട്. എന്നാൽ, കുറേ കാലങ്ങളായി ബാരിക്കേഡുകളാൽ ഈ ബോർഡ് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറേ കാലമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാർ അകത്ത് പ്രവേശിച്ചിരുന്നത് കന്റോൺമെന്റ് ഗേറ്റ് വഴിയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും എല്ലാം ഇതേ ഗേറ്റ് വഴി തന്നെയായിരുന്നു അകത്ത് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തായാലും 'സമര ഗേറ്റ്' തുറന്നതോടെ ജീവനക്കാരിൽ പലരും ഇന്ന് ജോലിക്കെത്തിയത് ഈ ഗേറ്റിലൂടെയായിരുന്നു.
പുതിയ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ 'സമര ഗേറ്റിന്' മുന്നിൽ സമരങ്ങളൊന്നും അരങ്ങേറിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്താകും സ്ഥിതി എന്ന് പറയാനാവില്ല. വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായിട്ടാണ് വിഡി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയത്. ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ ആകും എന്ന ചോദ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉയരുന്നുണ്ട്. ആശ വർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയം മൂവായിരം രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ച തീരുമാനം ഒരേ സമയം പ്രശംസയ്ക്കും വിമർശനത്തിനും വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര, യുവാക്കൾക്ക് സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പലിശരഹിതമായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും എന്ന ചർച്ചയും സജീവമാണ്.
