/Kerala Swearing-in Ceremony: ദേവസ്വം ബോർഡിനെ അഴിമതി മുക്തമാക്കും: കെ മുരളീധരൻ

ഒരു ടീമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാകുമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ്.
തിരുവനന്തപുരം: ദേവസ്വം ബോർഡിനെ അഴിമതി മുക്തമാക്കുമെന്ന് നിയുക്ത മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുൻപ് പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ദർശനത്തിനെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്.
എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. കെ മുരളീധരന് ആരോഗ്യം, ദേവസ്വം വകുപ്പുകളാണ് നല്കാൻ തീരുമാനമായത്. ആദ്യം വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ചുമതല നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും അതിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച മുരളീധരൻ ആ ചുമതല ഏൽക്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന അനുനയ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വകുപ്പ് മാറ്റി കൊടുത്തത്.
ഇതിനിടയിൽ നിയുകത മന്ത്രി അന്പ്പ് ജേക്കബും, സണ്ണി ജോസഫും പാളയം പള്ളിയിലെത്തി പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വകുപ്പ് ഏതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ അനൂപ് ജേക്കബ് ടീം യുഡിഎഫ് മികച്ചതാണെന്നും മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.