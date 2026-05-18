/Kerala swearing-in ceremony: 13ാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിഡി സതീശൻ ടീം ഇന്ന് അധികാരമേൽക്കും; സത്യപ്രതിജ്ഞ രാവിലെ 10 മണിക്ക്

Kerala Cabinet: ഇന്നലെ നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ 20 അംഗ മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
തിരുവന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിഡി സതീശൻ ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അധികാരമേൽക്കും. രാവിലെ 10 മണിക്കാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ. വിഡി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 20 അംഗ മന്ത്രിസഭ ഇന്ന് അധികാരത്തിലേറും.
ചടങ്ങിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും എർത്തും. സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേകത മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം 14 പേർ ആദ്യമായി മന്ത്രി ആകുന്നവരാണ്. രണ്ടു വനിതാ മന്ത്രിമാരും ഈ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ട്.
കൂടാതെ തിരുവഞ്ചൂർ സ്പീക്കറും ഷാനിമോൾ സ്പീക്കറുമാകും. മുസ്ലിം ലീഗിന് 5 മന്ത്രിമാരുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം രമേശ് ചെന്നിത്തല, പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, സണ്ണി ജോസഫ്, കെ മുരളീധരൻ, മോൻസ് ജോസഫ്, ഷിബു ബേബി ജോൺ, സി പി ജോൺ, അനൂപ് ജേക്കബ്, എ പി അനിൽകുമാർ, ബിന്ദു കൃഷ്ണ, പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, എം ലിജു, ടി സിദ്ദിഖ്, റോജി എം ജോൺ, ഒ ജെ ജനീഷ്, കെ എ തുളസി, പി കെ ബഷീർ, എൻ ഷംസുദ്ദീൻ, കെ എം ഷാജി, വി ഇ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ എന്നിവരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. ആദ്യ കാബിനറ്റിൽ വൻ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
