/Kerala Swearing-in Ceremony: വിഡി സതീശൻ മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ നിന്നും വിജയ് എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടുനിന്നു?

വിജയ്യുടെ വരവ് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടാക്കുമോയെന്ന് ഭയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന.
തിരുവനന്തപുരം: ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തിന് ശേഷം യുഡിഎഫ് ഗവണ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ അധികാരമേറ്റിരിക്കുകയാണ്. വിഡി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സത്യപ്രതിഞ്ജ ചെയ്ത അധികാരത്തിലേറ്റിരിക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സ്ഥാനമേറ്റ വിഡി സതീശൻ ദൈവനാമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. രണ്ടാമത് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും മൂന്നാമത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി , പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ ചർച്ച ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് കേരള സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ എത്തിയില്ല? എന്ന ചോദ്യമാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരെ ചടങ്ങിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ എത്തിയില്ല. അതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജനപ്രീതി അഭൂതപൂർവമായ ജനക്കൂട്ടത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും വൻതോതിലുള്ള പൊതുജന പങ്കാളിത്തവും ഒന്നിലധികം വിഐപികളുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണമാക്കുമെന്നുമാണ്.
മുൻപ് വിജയ് കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴൊക്കെ വൻ ജനക്കൂട്ടം എത്തിയിരുന്നു ഇത് പലപ്പോഴും ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾക്കും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ചടങ്ങിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നത് എന്നാണ് മറ്റൊരു വിവരം. അത് മാത്രമല്ല ടിവിവികെയുടെ പാർട്ടി ഘടകം കേരളത്തിൽ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അണിയറയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ വമ്പൻ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് അപ്പോൾ വരാനുമാണ് വിജയ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
