  • Escalera 2026: സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വനിതാ ഫെസ്റ്റ്; ‘എസ്‌കലേര 2026’ കനകക്കുന്നിൽ, പ്രമേയം പ്രഖ്യാപിച്ച് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

Escalera 2026: സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വനിതാ ഫെസ്റ്റ്; ‘എസ്‌കലേര 2026’ കനകക്കുന്നിൽ, പ്രമേയം പ്രഖ്യാപിച്ച് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

വനിതാവികസന കോര്‍പറേഷന്‍ ആണ് 'എസ്‌കലേര' വുമണ്‍ ഫെസ്റ്റ് 2026 സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 21, 2026, 12:03 PM IST
  • 2023-ൽ ആരംഭിച്ച എസ്‌കലേര എക്‌സ്‌പോ, ഇത്തവണ കൂടുതൽ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
  • സംരംഭകത്വം, സംസ്കാരം, നയസംവാദം എന്നിവ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന വേദിയായാണ് ഇത്തവണ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Escalera 2026: സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വനിതാ ഫെസ്റ്റ്; ‘എസ്‌കലേര 2026’ കനകക്കുന്നിൽ, പ്രമേയം പ്രഖ്യാപിച്ച് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പും വനിതാവികസന കോർപറേഷനും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'എസ്‌കലേര' വുമൺ ഫെസ്റ്റ് 2026 ഫെബ്രുവരി 3 മുതൽ 9 വരെ തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ നടക്കും. 'കരുത്താർന്ന പെൺ ചുവടുകൾ കരുതലോടെ കേരളം മുന്നോട്ട്' എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വനിതാ കേന്ദ്രീകൃത ഫെസ്റ്റിവലാണിത്. ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രമേയം മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ജനുവരി 20ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 

2023-ൽ ആരംഭിച്ച എസ്‌കലേര എക്‌സ്‌പോ, ഇത്തവണ കൂടുതൽ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സംരംഭകത്വം, സംസ്കാരം, നയസംവാദം എന്നിവ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന വേദിയായാണ് ഇത്തവണ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുനിന്നുമായി ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ സംരംഭകരടക്കം ഇരുനൂറിലധികം വനിതാ സംരംഭകർ മേളയിൽ അണിനിരക്കും. സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിവിധ സംരംഭങ്ങൾ, നൂതന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, നവീകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വലിയൊരു പ്രദർശനമാകും എക്സ്പോയിലുണ്ടാകുക. പ്രദർശനത്തിന് പുറമെ, സംരംഭകത്വ വികസനം, നൈപുണ്യ പരിശീലനം, വിപണന സാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ധർ നയിക്കുന്ന സെമിനാറുകളും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഉണ്ടാകും.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ക്രൂരനായ ലൈം​ഗിക കുറ്റവാളിയെന്ന് ആരോപണം; ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് ആദ്യ പരാതിക്കാരി

ഐസിഡിഎസ് (ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സർവീസസ്) പദ്ധതിയുടെ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എസ്‌കലേര ഫെസ്റ്റിൽ രണ്ടുദിവസത്തെ വനിതാ കോൺക്ലേവും സംഘടിപ്പിക്കും. വനിതാ വികസനം, വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ നടപ്പാക്കൽ, ഈ മേഖലയിലെ ഭാവി വെല്ലുവിളികളും മുൻഗണനകളും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാകും കോൺക്ലേവിൽ ചർച്ചയാകുക. കൂടാതെ, കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളും ഫെസ്റ്റിലുണ്ടാകും. യുവാക്കൾക്കും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കുമായി പ്രത്യേക കലാമത്സരങ്ങളും മേളയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണമായ ധൈര്യത്തിനും അവരുടെ സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകള്‍ക്കുമുള്ള ആദരമായാണ് എസ്‌കലേര അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നതെന്ന് വനിതാവികസന കോര്‍പറേഷന്‍ മാനെജിങ് ഡയറക്ടര്‍ ബിന്ദു.വി.സിയും ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ റോസക്കുട്ടിയും പറഞ്ഞു. വനിതാ സംരംഭകരുടെയും യുവ പ്രൊഫഷണലുകളുടെയും അവസരങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ വേദി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

