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Kilimanoor Kidnapping Case: കിളിമാനൂരില്‍ അച്ഛനെയും മകനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മര്‍ദ്ദിച്ച കേസ്; മുഖ്യപ്രതി അടക്കം നാലുപേർ പിടിയിൽ

Kilimanoor Kidnapping Case: നാല് പേരാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മര്‍ദ്ദിച്ച കേസിൽ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 21, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:40 PM IST
Kilimanoor Kidnapping Case: കിളിമാനൂരില്‍ അച്ഛനെയും മകനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മര്‍ദ്ദിച്ച കേസ്; മുഖ്യപ്രതി അടക്കം നാലുപേർ പിടിയിൽ
Image Credit: Arrest | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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