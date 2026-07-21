തിരുവനന്തപുരം: കിളിമാനൂരില് അച്ഛനെയും മകനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മര്ദ്ദിച്ച കേസിൽ മുഖ്യ പ്രതി പിടിയിൽ. സുധീഷ് എന്നയാളെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. കൊല്ലം ചിതറയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികളെ രാവിലെ തന്നെ ചിതറയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയിരുന്നു. ലാല് കൃഷ്ണ, ആരോമല്, അരുണ് എന്നിവരെയാണ് രാവിലെ പിടികൂടിയത്. അറസ്റ്റിലായ സുധീഷ് ആണ് സംഭവം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
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