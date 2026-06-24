/Murder Case: സ്വത്ത് തർക്കത്തിനിടെ അച്ഛനെ തള്ളിയിട്ടു, പിന്നാലെ മരണം; വയോധികന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത, മകൻ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോവളം വെള്ളാറിൽ വയോധികന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂത്ത മകനെ കോവളം പോലീസ് കൊലക്കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വെള്ളാർ സ്വദേശിയായ സുരേന്ദ്രൻ (64) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഇയാളുടെ മൂത്ത മകൻ രാജീവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ഇരുവരും തമ്മിൽ വസ്തു വകകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി നേരത്തെ തന്നെ തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയോടെ മദ്യപിച്ചെത്തിയ രാജീവ് പിതാവുമായി വീണ്ടും വഴക്കിടുകയായിരുന്നു. തർക്കത്തിനിടയിൽ രാജീവ് സുരേന്ദ്രന്റെ കഴുത്തിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ച് നിലത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടു.
ഹൃദ്രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സുരേന്ദ്രൻ ഈ വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ടതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ അമ്മ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മറ്റ് മക്കൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നിലത്ത് കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ.
ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സുരേന്ദ്രന്റെ കഴുത്തിലുൾപ്പെടെ കണ്ട നഖപ്പാടുകളാണ് മരണത്തിൽ പോലീസിന് സംശയമുണ്ടാക്കിയത്. തുടർന്ന് മൂത്ത മകനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.
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