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Murder Case: സ്വത്ത് തർക്കത്തിനിടെ അച്ഛനെ തള്ളിയിട്ടു, പിന്നാലെ മരണം; വയോധികന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത, മകൻ അറസ്റ്റിൽ

Kovalam Murder Case: വെള്ളാർ സ്വദേശിയായ സുരേന്ദ്രൻ (64) ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഇയാളുടെ മകൻ രാജീവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 24, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:16 PM IST
Murder Case: സ്വത്ത് തർക്കത്തിനിടെ അച്ഛനെ തള്ളിയിട്ടു, പിന്നാലെ മരണം; വയോധികന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത, മകൻ അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: Kovalam Murder | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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