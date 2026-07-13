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Power Cut Alert: വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുതിച്ചുയരുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഭാഗിക നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായേക്കും

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഭാ​ഗികമായ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 13, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:17 PM IST
Power Cut Alert: വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുതിച്ചുയരുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഭാഗിക നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായേക്കും
Image Credit: Power Cut Alert | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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