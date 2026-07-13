/Power Cut Alert: വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുതിച്ചുയരുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഭാഗിക നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായേക്കും

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമുണ്ടായേക്കുമെന്ന് കെഎസ്ഇബി. രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ഭാഗികമായി നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എൽനിനോ പ്രതിഭാസത്തെ തുടർന്ന് മഴ കുറവാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുമൂലം അന്തരീക്ഷ താപനിലയും താരതമ്യേന ഉയർന്ന നിലയിൽ തുടരുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ഉപയോഗവും മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായി വർധിച്ചു വരികയാണ്. രാജ്യത്താകമാനം വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യകത കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പവർ എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയിലും കാര്യമായ കുറവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മാറിനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ചൂടും കൂടുകയാണ്. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം മുൻ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം 300 മുതൽ 400 മെഗാവാട്ട് വരെ വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പവർ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ആവശ്യമായ അളവിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭാഗികമായി വൈദ്യുത നിയന്ത്രണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാമെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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