English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Lion Cubs Health: ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ സിംഹക്കുട്ടികൾ; പിച്ചവെച്ചു തുടങ്ങി

Lion Cubs Health: ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ സിംഹക്കുട്ടികൾ; പിച്ചവെച്ചു തുടങ്ങി

ആരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ മൃഗശാലാ ആശുപത്രിയിൽ സിംഹക്കുട്ടികൾ പിച്ചവെച്ചു തുടങ്ങി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 26, 2026, 05:31 PM IST
  • ഏറ്റവും അപകടകരമായ ആദ്യത്തെ 30 ദിവസം കടന്നിട്ടുണ്ട്.
  • എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പെൺകുഞ്ഞ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അപകടവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു.

Read Also

  1. The Kerala Story 2: 'സിനിമ മതസൗഹാർദത്തിന് ഭീഷണി'; കേരള സ്റ്റോറി 2 സിനിമ റിലീസ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

Trending Photos

Sarvartha Siddhi Yoga: സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥ സിദ്ധിയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര..!
6
Sarvartha Siddhi Yoga
Sarvartha Siddhi Yoga: സര്‍വ്വാര്‍ത്ഥ സിദ്ധിയോഗം; ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര..!
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vastu Tips Attract Prosperity: ലക്ഷ്മീ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുമേൽ വർഷിക്കും; വാസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ!
5
Vastu Tips
Vastu Tips Attract Prosperity: ലക്ഷ്മീ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുമേൽ വർഷിക്കും; വാസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ!
Virosh Wedding: വിവാഹത്തിന് മുൻപേ മരുമകൾക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനം! രശ്മികയെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ കുടുംബം വരവേറ്റത് ഇങ്ങനെ..
7
Vijay Deverakonda
Virosh Wedding: വിവാഹത്തിന് മുൻപേ മരുമകൾക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്മാനം! രശ്മികയെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ കുടുംബം വരവേറ്റത് ഇങ്ങനെ..
Lion Cubs Health: ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ സിംഹക്കുട്ടികൾ; പിച്ചവെച്ചു തുടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം: മൃഗശാലയിലെ നൈല - ലിയോ എന്നീ സിംഹങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ആരോ​ഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനുവരി 21നാണ് സിംഹക്കുട്ടികളുണ്ടായത്. മൃഗശാല ആശുപത്രിയിലാണ് നിലവിൽ ഇവയെ പരിപാലിക്കുന്നത്. നൈലയുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ അധികൃതർ കൂടുതൽ മുൻകരുതൽ എടുത്തിരുന്നു. പ്രസവത്തിന് ശേഷം നൈലയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുലപ്പാൽ ഇല്ലാത്തത് വെല്ലുവിളി ആയി. തുടർന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാകുകയായിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇതേതുടർന്ന് അടിയന്തിര ചികിത്സയ്ക്കായി രാത്രി തന്നെ സിംഹക്കുട്ടികളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി. വെറ്ററിനറി സർജ്ജന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ചികിത്സ ആരംഭിച്ചത്. ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരായ ജിജോ, നഹാസ്, അനിമൽ കീപ്പർ അനിൽ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ളതായിരുന്നു പ്രത്യേക സംഘം. തുടർന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വന്തമായി പാൽ വലിച്ച് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഇവയെ ഇൻക്യൂബറ്ററിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക റൂമിലേക്ക് മാറ്റി. 

Also Read: Veena George Health Update: 'ആരോഗ്യ മന്ത്രിക്ക് കടുത്ത വേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട്; പുതിയ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പുറത്ത്

ദിവസം 6 മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ നൽകുന്നുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് ബ്രാൻഡായ റോയൽ കാനിൻ എന്ന പാൽപ്പൊടിയാണ് സിംഹക്കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത്. ആദ്യ ദിവസം 1.850kg ആയിരുന്ന ആൺ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാരം ഇപ്പോൾ 3.150kgയും, 1.650kg ആയിരുന്ന പെൺകുഞ്ഞിന്റെ ഭാരം 2.850kgയും ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തോളം സിംഹക്കുട്ടികൾ കണ്ണുകൾ തുറക്കാത്ത നിലയിലായിരുന്നു. ദൗത്യ സംഘമാണ് ഇവർക്കിപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും. 

ഏറ്റവും അപകടകരമായ ആദ്യത്തെ 30 ദിവസം കടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പെൺകുഞ്ഞ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അപകടവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നു. രാപ്പകലില്ലാതെ സംഘം നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായാണ് സിംഹക്കുട്ടികൾ അപകടനില തരണം ചെയ്തതെന്ന് മൃഗശാല ഡയറക്ടർ മഞ്ജുളാ ദേവി പറഞ്ഞു. അപകടനില കടന്നുവെങ്കിലും ഇനിയും കടമ്പകൾ കടക്കാനുണ്ടെന്ന് വെറ്ററിനറി സർജ്ജൻ അറിയിച്ചു. 

സ്വന്തമായി ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ ഇവരെ തുറന്ന കൂടിലേക്ക് മാറും. അതുവരെ ഏകദേശം 3 മാസത്തോളം ഇവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സജീകരിച്ചിട്ടുള്ള നഴ്സറിയിൽ തന്നെ പരിപാലിക്കും. അതിന് ശേഷമായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പേരിടുക എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Lion cubsThiruvananthapuram Zooസിംഹക്കുട്ടികൾതിരുവനന്തപുരം മൃ​ഗശാല

Trending News