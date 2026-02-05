Elephant Attack: കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ആന ആക്രമിച്ചു; കോട്ടൂരിൽ പാപ്പാന് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: കോട്ടൂര് കാപ്പുകാട് ആന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില് ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പാപ്പാന് ദാരുണാന്ത്യം. ആന തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ബാലരാമപുരം സ്വദേശി വിഷ്ണു മരിച്ചത്. കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ആന പാപ്പാനെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് അടിച്ചു താഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ആനയുടെ ഒന്നാം പപ്പാൻ ആണ് വിഷ്ണു. നെയ്യാർ ഡാം റിസർവെയറിൽ ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.
കാൽ അസുഖം മൂലം വിശ്രമത്തിലായിരുന്ന മനു എന്ന ആനയുടെ പാപ്പാനാണ് വിഷ്ണു. രാവിലെ 8.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആന വിഷ്ണുവിനെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് അടിച്ചു വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പാപ്പാന്മാർ ബഹളം വച്ചെങ്കിലും ആന ഉടൻ പിന്മാറിയില്ല. തുടർന്ന് കൂടുതൽ പാപ്പാന്മാർ സ്ഥലത്തെത്തി ആനയെ മാറ്റിയ ശേഷമാണ് വിഷ്ണുവിനെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത്. ഉടൻ തന്നെ വിഷ്ണുവിനെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
