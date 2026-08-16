തിരുവനന്തപുരം: കന്യാകുമാരി കരുങ്കലിലെ സ്വകാര്യ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനിയായ ആൻസിജിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.
കോളേജിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് അധ്യാപിക കടുത്ത മാനസികപീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി ആൻസിജി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ച ശബ്ദസന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ, ഒരു വർഷം മുൻപ് ഹോസ്റ്റലിലെ മോശം ഭക്ഷണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളോട് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതികാരനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.
കരുങ്കൽ ബെത്ലഹേം സ്വകാര്യ നഴ്സിംഗ് കോളജിലെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനി ആൻസിജി വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കോളജ് കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടിയത്. കോളജിൽ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുവന്നെന്നാരോപിച്ച് അധ്യാപിക പരസ്യമായി ശാസിച്ചതാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിവരം. അധ്യാപികയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ മാനസിക പീഡനത്തിന് തെളിവായി ആൻസിജിയുടെ ശബ്ദസന്ദേശവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. വീഴ്ചയിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആൻസിജിയെ മാർത്താണ്ഡത്തെയും പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്തെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ആൻസിജിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ കരുങ്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. സമരം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതികാരനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെന്ന ആരോപണവും പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ സഹപാഠികളുടെ മൊഴിയെടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ മരണത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
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