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നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനി കോളേജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കി; അധ്യാപികയുടെ മാനസികപീഡനമെന്ന് ആരോപണം

കന്യാകുമാരി കരുങ്കലിലെ സ്വകാര്യ നഴ്‌സിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ആൻസിജി. നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനിയായ ആൻസിജി ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 16, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:43 PM IST
നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനി കോളേജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കി; അധ്യാപികയുടെ മാനസികപീഡനമെന്ന് ആരോപണം
Image Credit: Student Suicide | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനി കോളേജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ജീവനൊടുക്കി; അധ്യാപികയുടെ മാനസികപീഡനമെന്ന് ആരോപണം
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