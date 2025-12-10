Thiruvananthapuram News: തിരുവനന്തപുരത്ത് തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആൾ മരിച്ചു; ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് സൂചന

തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയിൽ കുടുംബ വഴക്കിനിടെ തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ ആര്യങ്കോട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. കാട്ടാക്കട ആര്യങ്കോട് ചെമ്പൂരിൽ സത്യരാജ് (61) ആണ് മരിച്ചത്. ഡിസംബർ 6ന് രാത്രി 8:30ന് ആയിരുന്നു സംഭവം.
സത്യരാജിന്റെ വീടിനു സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന സഹോദരൻ മനോഹരന്റെ വീട്ടിൽ നടന്ന പ്രശ്നത്തിനിടെ അവിടേക്ക് ചെന്നപ്പോഴാണ് സത്യരാജിന് തലയ്ക്ക് അടിയേൽക്കുന്നത്. മനോഹരന്റെ ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കളാണ് അക്രമം നടത്തിയത്.
തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റ് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ സത്യരാജിനെ നെയ്യാറ്റിൻകര ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെ നൽകി ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി.
