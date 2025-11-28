Massive Drug Bust: മാരക മയക്കു മരുന്നായ ഹെറോയിനുമായി അസം സ്വദേശി ആറ്റിങ്ങലിൽ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് എക്സൈസും ഡാൻസാഫ് സംഘവും നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ വൻ ലഹരി ശേഖരം പിടികൂടിയാതായി റിപ്പോർട്ട്. മാരക മയക്കുമരുന്നായ ഹെറോയിനുമായി അസം സ്വദേശി ആറ്റിങ്ങലിൽ പിടിയിലായി.
Also Read: ഗർഭിണി പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം; ആത്മഹത്യയെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം, ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് ഭർതൃവീട്ടിലെ പീഡനമെന്ന് പൊലീസ്
ആറ്റിങ്ങൽ കൈപ്പറ്റിമുക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ഷാജഹാൻ അലിയാണ് എക്സൈസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇയാൾ ഹെറോയിൽ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നുമാണ് ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നത്.
എക്സൈസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് 6 ഡപ്പികളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഹെറോയിൻ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രതിയെ ചിറയിൻകീഴ് റേഞ്ച് ഓഫീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ജനുവരിയിൽ നടപ്പിലാക്കുമോ? ToR ജീവനക്കാർക്ക് ടെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ? അറിയാം
അലൻ കൊലക്കേസ്: നിർണായക തെളിവായ കത്തി കണ്ടെത്തി! ആയുധം ഒളിപ്പിച്ച സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ
അലൻ കൊലക്കേസിൽ കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച നിർണായക ആയുധം കണ്ടെത്തി. കത്തി കണ്ടെത്തിയത് ഒന്നാം പ്രതി അജിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്.
ഇതോടെ കേസിലെ പ്രധാന തെളിവ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യപ്രതികളായ അജിൻ, നന്ദു, കിരൺ എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കത്തി ഒളിപ്പിച്ച വിവരം പുറത്തു വന്നത്. പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചത് ആയുധം മറച്ചുവെച്ചു തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനായിരുന്നു.
ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. കൊലപാതകം നടന്ന ദിവസം താൻ കത്തി സുഹൃത്ത് ശരത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്നാണ് അജിൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയ മൊഴി. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ സുഹൃത്ത് ശരത്തിനെയും പോലീസ് പിടികൂടി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.