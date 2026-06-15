തിരുവനന്തപുരം: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് എത്തിയതിന് പിന്നാലെ അതിഥി തൊഴിലാളി വാടക വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ. തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം കാര്യവട്ടത്താണ് സംഭവം നടന്നത്.
അസം സ്വദേശി അജ്മൽ അലി (27) ആണ് മരിച്ചത്. കാര്യവട്ടത്ത് എംകെ ഹൗസിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾ. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് ഇയാളെ കിടപ്പുമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ലുലു മാളിന് സമീപത്ത് ലഹരി കച്ചവടം നടക്കുന്നതായുള്ള സംശയത്തെ തുടർന്ന് പേട്ട പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അജ്മൽ അലിയെ അന്വേഷിച്ച് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ വീട് ഒഴിയാൻ ഉടമസ്ഥൻ അജ്മൽ അലിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
ഇതിലുണ്ടായ മനോവിഷമത്തെ തുടർന്നാണ് ആത്മഹത്യയെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അജ്മൽ അലിക്ക് ലഹരി വിൽപ്പനയുമായി ബന്ധം ഇല്ലെന്നാണ് പോലീസ് നിലവിൽ നൽകുന്ന വിവരം. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
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