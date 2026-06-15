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Operation Toofan: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാ​ഗമായി പോലീസ് അന്വേഷിച്ചെത്തി; അതിഥി തൊഴിലാളി താമസസ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

Operation Toofan Kerala: അസം സ്വദേശി അജ്മൽ അലി (27) ആണ് മരിച്ചത്. കാര്യവട്ടത്ത് എംകെ ഹൗസിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾ.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 15, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:55 AM IST
Operation Toofan: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാ​ഗമായി പോലീസ് അന്വേഷിച്ചെത്തി; അതിഥി തൊഴിലാളി താമസസ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ
Image Credit: Police | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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