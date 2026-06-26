Miyawaki forest in Thiruvananthapuram: 'ഹരി' നിബിഡമായി വളർത്തിയെടുത്ത 'മിയാവാക്കി വനം'

മനുഷ്യനും കാടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഭൂമിയും മനുഷ്യനും ഉണ്ടായ അനാദി കാലം മുതൽക്കേ തുടങ്ങിയതാണ്. മനുഷ്യൻ തന്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമായല്ലാതെ തന്റെ സ്ഥാർത്ഥ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാടിനെ വെട്ടിനശിപ്പിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഈ സാഹചര്യത്തിലും കാടിനെയും പ്രകൃതിയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട്.
പ്രശസ്ത ജാപ്പനീസ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞനായ അകിര മിയാവാക്കി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മിയാവാക്കി വനം അത്തരത്തിൽ ഒന്നാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ അതിവേഗം ഇടതൂർന്ന കാടുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് മിയാവാക്കി വനം ഒരുക്കുന്ന രീതി. ഈ രീതി തിരുവനന്തപുരം പുളിയറക്കോണത്ത് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എം.ആർ ഹരി.
മിയാവാക്കി രീതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് കൊണ്ടല്ല ഹരി കാട് വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത്. യാദൃച്ഛികമായി എത്തിയതാണ്. താൻ വളർന്ന് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താൻ കണ്ട മരങ്ങൾ കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തിൽ പലരും വെട്ടിമാറ്റിയത് ഹരിയിൽ മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും ഉപയോഗമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അദ്ദേഹം മരങ്ങൾ നടാൻ ആരംഭിച്ചത്.
താൻ മരങ്ങൾ നടാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് പല പോരായ്മയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എല്ലാ വർഷവും 500 മരങ്ങളാണ് നട്ടത്. മിയാവാക്കി വനവൽക്കരണ രീതി ഇന്ത്യയിൽ ജനപ്രിയമാക്കിയ പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും സംരംഭകനുമായ ശുഭേന്ദ്ര ശർമ്മയുടെ പ്രഭാഷണം ഹരിയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. ഇന്ന് ശുഭേന്ദ്ര ശർമ്മ ഹരിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ്.
കീടനാശിനിയും രാസവളവും ഉപയോഗിക്കാത്ത രീതിയാണ് മിയാവാക്കി അതിനാൽ തന്നെ അമേരിക്കാൻ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് എതിരായതിനാൽ മിയാവാക്കിയുടെ പുസ്തകം ലഭിക്കാൻ തന്നെ ഹരി ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. 2018 ജപ്പാനിൽ പോയി പ്രൊഫസർ മിയാവാക്കിയെ നേരിട്ട് കാണാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിയാവാക്കി വനങ്ങൾ കാണാനും അറിയാനും പഠിക്കാനും ഹരിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തന്റെ മിയാവാക്കി വനം കാണാൻ എത്തുന്ന ചെറിയ ജീവികളുടെ അടക്കം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും ഹരിയുടെ ഹോബിയാണ്. 700 ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ന് ഹരിയുടെ പക്കലുണ്ട്. ഈ കാടിന്റെ നടുക്കുള്ള വീട്ടിൽ ഇഴജന്തുക്കൾ എത്താതിരിക്കാനും ഹരി കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വീടിന് ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടി നിർത്താനുള്ള സംവിധാനവും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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