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Miyawaki forest in Thiruvananthapuram: 'ഹരി' നിബിഡമായി വളർത്തിയെടുത്ത 'മിയാവാക്കി വനം'

Miyawaki Forest Thiruvananthapuram Puliyarakonam: മിയാവാക്കി രീതിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് കൊണ്ടല്ല ഹരി കാട് വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത്. യാദൃച്ഛികമായി എത്തിയതാണ്. ഇന്ന് പുളിയറക്കോണത്ത് ഹരിയുടെ മിയാവാക്കി വനമുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 26, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:49 PM IST
Miyawaki forest in Thiruvananthapuram: 'ഹരി' നിബിഡമായി വളർത്തിയെടുത്ത 'മിയാവാക്കി വനം'
Image Credit: Forest | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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