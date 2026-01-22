Thiruvananthapuram News: '25 ദിവസം കൂടെ താമസിച്ച് അവൻ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു'; തിരുവനന്തപുരത്ത് അമ്മയും മകളും ജീവനൊടുക്കിയത് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: കമലേശ്വരത്ത് അമ്മയും മകളും ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നാണ് ഇരുവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് സൂചന. മകളുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തിലെ തകർച്ചയും തുടർന്നുണ്ടായ അപമാനഭാരവുമായിരിക്കാം ജീവനൊടുക്കാൻ കാരണമായതെന്നാണ് വിവരം. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സന്ദേശം ബന്ധുക്കൾക്ക് അയച്ച ശേഷമാണ് ഇരുവരും ജീവനൊടുക്കിയത്.
കമലേശ്വരം സ്വദേശികളായ എസ് എൽ സജിത(54), മകൾ ഗ്രീമ എസ് രാജ് (30)എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെയാണ് ഇരുവരെയും വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സയനൈഡ് കഴിച്ചാണ് അമ്മയും മകളും ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. സയനൈഡ് കഴിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കരുതുന്ന ഗ്ലാസും ആത്മഹത്യ കുറിപ്പും മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.
Also Read: Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: എ. പത്മകുമാറിന്റെ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ പ്രതികളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടാൻ ഇഡി
ഗ്രീമയെ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ മനോവിഷമത്തിലാണ് ഇരുവരും ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. ജീവനൊടുക്കാൻ കാരണം മകളുടെ ഭർത്താവാണെന്നും വെറും 25 ദിവസം മാത്രം കൂടെ താമസിച്ച് അവളെ അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നും അപമാനഭാരം താങ്ങാനാവുന്നില്ലെന്നും ബന്ധുക്കൾക്ക് അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ സജിത പറയുന്നുണ്ട്.
സയനൈഡ് കഴിച്ച് ജീവനൊടുക്കുന്നുവെന്ന സന്ദേശവും കുടുംബ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്. സോഫയിൽ കൈകൾ കോർത്ത നിലയിലായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ. സജിതയുടെ ഭർത്താവ് റിട്ട അഗ്രികൾച്ചർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എൻ രാജീവ് അടുത്തിടെയാണ് മരിച്ചത്.
അമ്പലത്തറ പഴഞ്ചിറ സ്വദേശിയും അയർലൻഡിലെ കോളേജ് അധ്യാപകനുമായ ബി.എം. ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ഗ്രീമയുടെ ഭർത്താവ്. ആറ് വർഷം മുൻപാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് കേവലം ഒരു മാസം മാത്രമാണ് ഇവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. അടുത്തിടെ നാട്ടിലെത്തിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, തനിക്ക് വിവാഹബന്ധം തുടരാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് ഗ്രീമയെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ഇത് കുടുംബത്തിൽ വലിയ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾക്കും തർക്കങ്ങൾക്കും കാരണമായിരുന്നു. 200 പവനിലധികം സ്വർണ്ണവും വീടും വസ്തുവകകളും നൽകിയാണ് വിവാഹം നടത്തിയതെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.