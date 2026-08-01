Nano Jatha 2026: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാനോശാസ്ത്ര ലോകം പരിചയപ്പെടുത്തി 'നാനോ ജാഥ 2026'

തിരുവനന്തപുരം: നാനോശാസ്ത്രത്തിന്റെയും നാനോ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും നവീന സാധ്യതകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'നാനോ ജാഥ 2026' സംഘടിപ്പിച്ചു. മാർ ഈവാനിയോസ് (ഓട്ടോണമസ്) കോളേജിലെ രസതന്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെന്റർ ഫോർ നാനോ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് മാറ്റർ സയൻസസ് (CeNS), ബെംഗളൂരുയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ ദ്വിദിന ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കോളജുകളിൽ നിന്നായി ഏകദേശം 180 വിദ്യാർത്ഥികൾ ശിൽപശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ CeNS-ന്റെ ഔട്ട്റീച്ച് പരിപാടിയായും കർണാടക സർക്കാർ ധനസഹായത്തോടെയുമാണ് ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യരംഗം, കൃഷി, ഊർജം, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ്, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ നാനോ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രായോഗിക സാധ്യതകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയെന്നതായിരുന്നു ഈ ശിൽപശാല കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രൊഫ. അച്യുത് ശങ്കർ എസ്. നായർ ആണ് ശിൽപശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
ശിൽപശാലയിൽ നാനോശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ CeNS-ലെ വിദഗ്ധർ നേരിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൈദ്ധാന്തിക അറിവിനൊപ്പം പ്രായോഗിക അനുഭവവും ലഭ്യമാക്കിയ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. നാനോശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ ക്വിസ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു.
മാർ ഈവാനിയോസ് കോളജിലെ രസതന്ത്ര വിഭാഗം അധ്യാപകനായ ഡോ. സുജു സി. ജോസഫ് പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. CeNS-ലെ ഗവേഷക വിദ്യാർഥികളായ അപർണ രമേഷ്, സൗരവ് മൊയ്റ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.