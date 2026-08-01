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Nano Jatha 2026: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാനോശാസ്ത്ര ലോകം പരിചയപ്പെടുത്തി 'നാനോ ജാഥ 2026'

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാനോ സയൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് 'നാനോ ജാഥ 2026' സംഘടിപ്പിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 01, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:10 AM IST
Nano Jatha 2026: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാനോശാസ്ത്ര ലോകം പരിചയപ്പെടുത്തി 'നാനോ ജാഥ 2026'
Image Credit: Nano Jatha | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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