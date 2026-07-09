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R Sugathan Interim Bail: കൗൺസിലർ സുഗതന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി; സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ അനുമതി

സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇളവ് തേടിയ സുഗതന് നെടുമങ്ങാട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Jul 09, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:56 PM IST
R Sugathan Interim Bail: കൗൺസിലർ സുഗതന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി; സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ അനുമതി
Image Credit: R Sugathan | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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R Sugathan Interim Bail: കൗൺസിലർ സുഗതന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി; സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ അനുമതി
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