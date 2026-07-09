/R Sugathan Interim Bail: കൗൺസിലർ സുഗതന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി; സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ അനുമതി

തിരുവനന്തപുരം: വധശ്രമ കേസിൽ കാപ്പാ കേസ് പ്രതിയും തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ ബിജെപി കൗണ്സിലറുമായ സുഗതന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. നെടുമങ്ങാട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് സുഗതന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ജൂലൈ 13ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി മുതൽ ജൂലൈ 14 രാത്രി 9 മണി വരെയാണ് ജാമ്യം. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ഈ സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെടുമങ്ങാട് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള രണ്ട് കേസുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇടക്കാല ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.
സുഗതന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനായി ഒരു ദിവസത്തെ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപിയും കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. കോർപ്പറേഷനിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ അസാധുവാക്കപ്പെട്ട 20 ബിജെപി കൗൺസിലർമാരിൽ ഒരാളാണ് സുഗതൻ. വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസിൻ്റെ റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് സുഗതൻ.
വട്ടിയൂർക്കാവിനടുത്തുള്ള ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ സുഗതന് ഹൈക്കോചതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ വട്ടിയൂർക്കാവ് എസ്എച്ച്ഒയ്ക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഹാജരാകാതിരുന്ന സുഗതനെ പോലീസ് വട്ടിയൂർക്കാവിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഇയാൾ പോലീസിനെ ആക്രമിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
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