  Nedumangad Newborn Death: നെടുമങ്ങാട് നവജാത ശിശു മരിച്ച സംഭവം; ഡോ. ബിന്ദു സുന്ദറിന് സസ്പെൻഷൻ

ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർക്കെതിരെ കൈക്കൂലി ആരോപണം കൂടി ഉയർന്നതോടെയാണ് സസ്പെൻഷൻ നടപടിയെടുത്ത്.

Last Updated : Feb 18, 2026, 05:06 PM IST
  • കൈക്കൂലി ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.
  • ഡോക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതോടെ കുടുംബം പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കും.

  1. Medical Negligence: പ്രസവശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി കുടുംബം; പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം വിട്ടുനൽകില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ

തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെയുണ്ടായ പിഴവിനെ തുടർന്ന് നവജാത ശിശു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡോക്ടർക്കെതിരെ നടപടി. ഡോ. ബിന്ദു സുന്ദറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കൈക്കൂലി ആരോപണം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഡോക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതോടെ കുടുംബം പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കും. 

ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് രാവിലെ ഡോ. ബിന്ദുവിനെ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഡോക്ടറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് കുടുംബം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഗർഭിണി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണെന്ന് കണ്ടിട്ടും ശസ്ത്രക്രിയ മണിക്കൂറുകൾ വൈകിപ്പിക്കുകയും വിവരം ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കാതിരുന്നുവെന്നും അവസാന നിമിഷം മാത്രം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി കുഞ്ഞിന്റെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്നുമുൾപ്പെടെയുള്ള ​ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഡോ. ബിന്ദുവിനെതിരെ പാലോട് സ്വദേശികളായ കുടുംബം ഉന്നയിച്ചത്.

Also Read: Nedumangad Newborn Death: നെടുമങ്ങാട് ശിശുമരണം: നടപടിയുമായി ആരോ​ഗ്യ വകുപ്പ്; ഡോ. ബിന്ദു സുന്ദറിനെ സ്ഥലം മാറ്റി

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് നിര്‍ദേശം നൽകിയത് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് എസ്.എ.ടി. ആശുപത്രിയിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘത്തെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി നിയോ​ഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പീഡിയാട്രിക്, ഗൈനക്കോളജി, അനസ്‌തേഷ്യ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടര്‍മാരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുള്ളത്. സംഭവത്തിൽ ഇന്ന് തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തി അടിയന്തരമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാനാണ് നിര്‍ദേശം.

NedumangadNewborn Deathനെടുമങ്ങാട് ശിശുമരണം

