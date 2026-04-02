  Thiruvananthapuram News: പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ നവജാതശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം; സംഭവം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ

Thiruvananthapuram News: പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ നവജാതശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം; സംഭവം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ

സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരാണ് പാർക്കിം​ഗ് ഏരിയയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നവജാതശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 2, 2026, 01:01 PM IST
  • ആശുപത്രി മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് സമീപമുള്ള പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
  • മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന്റേതാണ് മൃതദേഹം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

Read Also

  1. മുൻ​ഗണന 'ക്ഷേമ'ത്തിന് തന്നെ! കേരളത്തിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ ഗ്യാരന്റിയും; വാ​ഗ്ദാന പെരുമഴയുമായി എൽഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രിക

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ? ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ? ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില വർധിച്ചു; ഇന്ന് പവന് കൂടിയത് ഇത്ര! സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?
6
Gold rate today
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില വർധിച്ചു; ഇന്ന് പവന് കൂടിയത് ഇത്ര! സ്വർണം വാങ്ങാൻ നല്ല സമയമോ?
Hanuman Jayanti 2026 Lucky Zodiacs: ഇന്ന് ഹനുമാൻ ജയന്തി, ഒപ്പം ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗവും; വരുന്ന ഒരുമാസക്കാലം ഈ രാശികൾക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!
6
Hanuman Jayanti 2026
Hanuman Jayanti 2026 Lucky Zodiacs: ഇന്ന് ഹനുമാൻ ജയന്തി, ഒപ്പം ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗവും; വരുന്ന ഒരുമാസക്കാലം ഈ രാശികൾക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ!
Kerala DL 46 Lottery Result Today: ടിക്കറ്റ് കയ്യിലില്ലേ? ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത് ധനലക്ഷ്മിയാണേ..! ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL 46 Lottery Result Today: ടിക്കറ്റ് കയ്യിലില്ലേ? ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത് ധനലക്ഷ്മിയാണേ..! ഫലം അറിയാം
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നവജാതശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ആശുപത്രി മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് സമീപമുള്ള പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കുഞ്ഞിൻരെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന്റേതാണ് മൃതദേഹം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കുട്ടിയെ ബാഗിനുള്ളിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരാണ് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ബാഗ് കണ്ടെത്തിയത്.

സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ രാവിലെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ബാഗ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ ബാ​ഗ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടത്. ഉടൻ പോലീസിൽ‌ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. 

Also Read: ക്ഷേമ പെന്‍ഷൻ, ശബരിമലയിലെ ആചാരസംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക നിയമം; ഇന്ദിര ​ഗ്യാരന്റിയിൽ ഊന്നി യുഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രിക

കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. മൃതദേഹം ആരാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.

