Thiruvananthapuram News: പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ നവജാതശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം; സംഭവം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നവജാതശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ആശുപത്രി മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് സമീപമുള്ള പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കുഞ്ഞിൻരെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന്റേതാണ് മൃതദേഹം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കുട്ടിയെ ബാഗിനുള്ളിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരാണ് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ ബാഗ് കണ്ടെത്തിയത്.
സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ രാവിലെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ബാഗ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ ബാഗ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടത്. ഉടൻ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. മൃതദേഹം ആരാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.
