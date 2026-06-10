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Thiruvananthapuram News: തിരുവനന്തപുരത്ത് 20ലേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട്; സ്വർണ്ണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങളിൽ വൻ കുറവ്, അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം

Thiruvananthapuram News: തിരുവാഭരണ കമ്മീഷൻ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇരുപതിലേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 10, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:15 AM IST
Thiruvananthapuram News: തിരുവനന്തപുരത്ത് 20ലേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട്; സ്വർണ്ണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങളിൽ വൻ കുറവ്, അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം
Image Credit: temples | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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