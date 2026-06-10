/Thiruvananthapuram News: തിരുവനന്തപുരത്ത് 20ലേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ക്രമക്കേട്; സ്വർണ്ണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങളിൽ വൻ കുറവ്, അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര ദേവസ്വം ഗ്രൂപ്പിലെ ഇരുപതിലേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വർണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങളിൽ പലതും കാണാനില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും സ്വർണ്ണ കട്ടകളും വെള്ളി തിരുമുഖങ്ങളുമാണ് കാണാതായിരിക്കുന്നത്. നെയ്യാറ്റിൻകര ദേവസ്വം അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മീഷണറുടെ കീഴിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആഭരണങ്ങളാണ് കാണാതായത്. തിരുവാഭരണ കമ്മീഷൻ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്.
ദേവസ്വം ബോർഡ് നെയ്യാറ്റിൻകര എസിയുടെ കീഴിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള തിരുവാഭരണങ്ങൾ പാറശ്ശാല മഹാദേവർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ലോക്കറിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അവിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അവ നഷ്ടമായിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയത്. പാറശ്ശാല മഹാദേവർ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണ്ണ കട്ടി, മര്യങ്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണ്ണ മുദ്രപ്പൊതി, കേളേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണ്ണ ഗോപി, കൂട്ടപ്പന ക്ഷേത്രത്തിലെ വീര ചക്രം തുടങ്ങിയവ കാണാതായവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
തിരുവാഭരണ കമ്മീഷൻ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ നെയ്യാറ്റിൻകര ദേവസ്വം എസി നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നെയ്യാറ്റിൻകര അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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