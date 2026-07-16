/Onam bumper lottery: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുക; തിരുവോണം ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനം ഇത്ര!

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുകയുമായി ഈ വർഷത്തെ തിരുവോണം ബമ്പർ ലോട്ടറി വിപണിയിലേക്ക്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ടിക്കറ്റ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ തവണ 25 കോടി രൂപയായിരുന്ന ഒന്നാം സമ്മാനം ഇക്കുറി 30 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 26-നാണ് ഭാഗ്യശാലിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 500 രൂപയാണ് ഒരു ടിക്കറ്റിന്റെ വില. ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് പുറമെ, രണ്ടാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ വീതം 20 പേർക്കും, മൂന്നാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം മറ്റൊരിരുപത് പേർക്കും ലഭിക്കും.
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