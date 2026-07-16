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Onam bumper lottery: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുക; തിരുവോണം ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനം ഇത്ര!

Onam bumper lottery first prize: കഴിഞ്ഞ തവണ 25 കോടി രൂപയായിരുന്ന ഒന്നാം സമ്മാനം ഇക്കുറി 30 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 16, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:53 PM IST
Onam bumper lottery: ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സമ്മാനത്തുക; തിരുവോണം ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനം ഇത്ര!
Image Credit: Lottery | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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