Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Thiruvananthapuram
  • /Onam 2026: ഓണത്തിന് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വിപണിയിൽ ഇടപെടും; കിറ്റ് റെഡിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ

Onam 2026: ഓണത്തിന് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വിപണിയിൽ ഇടപെടും; കിറ്റ് റെഡിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ

Onam Kit: 1.65 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ അരിയും 24,506 മെട്രിക് ടൺ ഗോതമ്പും പൊതുവിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 29, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:07 PM IST
Onam 2026: ഓണത്തിന് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വിപണിയിൽ ഇടപെടും; കിറ്റ് റെഡിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
Image Credit: VD Satheesan | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Onam 2026: ഓണത്തിന് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വിപണിയിൽ ഇടപെടും; കിറ്റ് റെഡിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
Onam 202644 min ago
2
KSRTC1 hr ago
3
Ramayana Parayanam1 hr ago
4
TG Mohandas2 hrs ago
5
Kerala CM2 hrs ago