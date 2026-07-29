/Onam 2026: ഓണത്തിന് വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വിപണിയിൽ ഇടപെടും; കിറ്റ് റെഡിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വിലക്കയറ്റത്തിന് തടയിടാൻ സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നതിനായി 1.65 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ അരിയും 24,506 മെട്രിക് ടൺ ഗോതമ്പും പൊതുവിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വിപണിയിൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ട് വില നിയന്ത്രിക്കാൻ സർക്കാർ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനകം 448 കോടി രൂപയാണ് ഭക്ഷ്യവകുപ്പിനായി തുക വകയിരുത്തി നൽകിയതെന്നും അറിയിച്ചു. ഇതിൽ പൊതുവിപണിയിലെ ഇടപെടലുകൾക്കും സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണത്തിനുമായി 273 കോടിയും, നെല്ലുസംഭരണ ബോണസായി 154 കോടി രൂപയും, ഗതാഗതച്ചെലവുകൾക്കായി 20 കോടി രൂപയും ഇതിനകം കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വരാനിരിക്കുന്ന ഓണക്കാലത്തെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണെന്നും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എഎവൈ (മഞ്ഞ) കാർഡ് ഉടമകൾക്കും വിവിധ ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന അന്തേവാസികൾക്കുമായി ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. 16 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന, 854 രൂപ മൂല്യമുള്ളതാണ് ഓരോ കിറ്റുകളും. ഓഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ 20 വരെയുള്ള തീയതികളിലായിരിക്കും ഈ കിറ്റുകൾ കാർഡുടമകളുടെ കൈകളിൽ എത്തുക.
കൂടാതെ മുൻഗണനേതര വിഭാഗത്തിലുള്ള നീല കാർഡ് ഉടമകൾക്കായി കിലോയ്ക്ക് 10.90 രൂപ നിരക്കിൽ മൂന്ന് കിലോ അരിയും കിലോയ്ക്ക് 8.70 രൂപ നിരക്കിൽ രണ്ട് കിലോ ഗോതമ്പും അധികമായി ലഭിക്കും. ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നീ പ്രധാന ജില്ലകളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 8 മുതൽ 25 വരെ ഓണം മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും തീരുമാനമായി. ശേഷിക്കുന്ന 11 ജില്ലകളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 25 വരെ ജില്ലാ ഫെയറുകളും, സംസ്ഥാനത്തെ 126 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ഓണം മാർക്കറ്റുകളും ഒരുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ അറിയിച്ചു.
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