Child Death: കുഴഞ്ഞുവീണ് മരണം: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഒരു വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഒരു വയസ്സുകാരൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. കവളാകുളം സ്വദേശികളായ ഷിജിൻ-കൃഷ്ണപ്രിയ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ഇഖാൻ ആണ് മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കുഴഞ്ഞുവീണ കുഞ്ഞിനെ ഉടൻതന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കുട്ടി നിലത്തുവീണ് പരിക്കേറ്റിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല.
Drown Death Neyyattinkara: കുളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപകടം; നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നീന്തൽ കുളത്തിൽ വീണ് പന്ത്രണ്ടുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര കുന്നത്തുകാലിൽ നീന്തൽ കുളത്തിൽ വീണ് 12കാരന് ദാരുണാന്ത്യം. മലയിൻകാവ്, ഉള്ളുവിള വീട്ടിൽ ഷമീന-ഷാജി ദമ്പതികളുടെ മകൻ നിയാസ് (12) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ഉണ്ടൻകോട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഏഴാംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിയാസ്. നിയാസ്, സഹോദരൻ ഫയാസ്, സുഹൃത്ത് അബി എന്നിവർ ഇവിടെ കുളിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു.
സഹോദരന്റെയും, കൂട്ടുകാരന്റെയും നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് നിയാസിനെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കുന്നത്തുകാലിലെ ചെറിയ കൊല്ല വാർഡിലെ പുനം കുടിക്കുളം നവീകരിച്ച് സിമ്മിംഗ് പൂൾ ആക്കിയിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
മൂന്നുമാസം മുമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒരുകോടി 20 ലക്ഷം രൂപ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു ഈ കുളം. കുളത്തിലെ പാറക്കെട്ടുകളോ ചെളികളോ യഥാസമയം നീക്കം ചെയ്യാതെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം അന്ന് നാട്ടുകാർ എതിർത്തിരുന്നു. രണ്ടുദിവസം മുമ്പും മലയിൻങ്കാവ് സ്വദേശികളായ രണ്ടു കുട്ടികൾ സമാനമായി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് നാട്ടുകാർ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം താൽക്കാലികമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
