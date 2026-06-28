തിരുവനന്തപുരം: ഓപ്പറേഷന് തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി പരിശോധനക്കെത്തിയ പോലീസിനെ കണ്ട് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ട 21കാരന്റെ വീട്ടല് നിന്ന് തോക്കും മാരകായുധങ്ങളും പിടികൂടി. പോലീസിനെ കണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിയെ പിന്നീട് പിടികൂടി. വലയറത്തല കൊണ്ടോടി സ്വദേശി അജിത്ത് ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാൾ ലഹരി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.
നരുവാമൂട് പോലീസ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനക്കിടെ വലിയറത്തല കൊണ്ടോട്ടി ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോലീസിനെ കണ്ട് ഓടിയ പ്രതിയെ പിന്തുടര്ന്നാണ് പോലീസ് വീട്ടിലെത്തുന്നത്. ദേഹ പരിശോധനയില് ലഹരി സാധനങ്ങള് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും യുവാവിന്റെ മുറിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയില് തോക്കും മാരകായുധങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു.
കണ്ടെടുത്ത തോക്ക് എയര് ഗണ് വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണ്. ജാര്ഖണ്ഢില് നിര്മ്മിച്ചതാണെന്നാണ് നിഗമനം. ക്ലോസ് റേഞ്ചില് ജീവന് തന്നെ ആപത്തുണ്ടാക്കുന്ന തോക്കാണിതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ആയുധങ്ങള് എന്താവശ്യത്തിനാണ് ശേഖരിച്ചതെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എംഡിഎംഎ ഉള്പ്പെടെയുളള മാരക ലഹരി പദാര്ത്ഥങ്ങളുടെ വില്പ്പന പ്രതിക്കുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ക്വട്ടേഷൻ ഉള്പ്പെടെയുളള സംഘങ്ങളുമായി പ്രതിക്ക് ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. രണ്ട് ദിവസം മുൻപും പ്രതി പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ശക്തമായ പരിശോധനയാണ് പോലീസ് നടത്തുന്നത്.
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