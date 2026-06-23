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'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ': 2954 കേസുകൾ, 3176 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

Operation Toofan: ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനിലൂടെ ലഹരി വിപത്തിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിയുള്ള വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 23, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:28 PM IST
'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ': 2954 കേസുകൾ, 3176 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
Image Credit: Ramesh Chennithala | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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