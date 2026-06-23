'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ': 2954 കേസുകൾ, 3176 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമാഫിയയെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനായി 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. ലഹരി വിപത്തിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിയുള്ള വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് സർക്കാർ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ 2954 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും 3176 പേരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലഹരിവിരുദ്ധ നടപടികൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെ 84 പോലീസ് സബ് ഡിവിഷനുകളിലും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മയക്കുമരുന്നിന്റെ വ്യാപനത്തിൽ കേരളം നിലവിൽ പഞ്ചാബിനെപ്പോലും മറികടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മന്ത്രി, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഈ വിപത്ത് പൂർണ്ണമായി തുടച്ചുനീക്കാനാകില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറന്ന് എല്ലാവരും ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകണം.
ഒരുമിച്ചുള്ള പോരാട്ടത്തിലൂടെ മാത്രമേ ലഹരിമരുന്നിനെ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയൂ. നിലവിൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തുറകളിലുള്ളവരിൽ നിന്നും മികച്ച പിന്തുണയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ നീക്കത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് തടയാൻ കർശനമായ പ്രതിരോധ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നേരിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ അന്തർസംസ്ഥാന ലഹരി ശൃംഖലകൾ തകർക്കുന്നതിനായി കേരള ഡി.ജി.പി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലീസ് മേധാവിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംയുക്ത നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കിടയിൽ പോലും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം വ്യാപകമാകുന്നുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല ആശങ്കയോടെ വിവരിച്ചു.
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