/Railway Police: പിണറായി വിജയന്റെ ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ല; പരാതി അടിസ്ഥാന രഹിതമെന്ന് റെയിൽവെ പോലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ പ്രതികരണവുമായി റെയിൽവെ പോലീസ്. ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പരാതി അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നുമാണ് റെയിൽവെ പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം. സംഭവത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് മേധാവിക്ക് റെയിൽവേ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകി.
എകെജി സെൻ്ററിലെ ഡ്രൈവർ അനൂപ് തില്ലങ്കേരിയെ പോലീസ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു പരാതി. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറക്കുന്നതിനിടെയാണ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു ഡ്രൈവറുടെ പരാതി.
‘വണ്ടിയെടുത്ത് മാറ്റെടാ’ എന്ന് ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ട് പോലീസ് തന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് തള്ളുകയായിരുന്നുവെന്ന് അനൂപ് പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരാണ് മർദ്ദിച്ചതെന്നായിരുന്നു പരാതി. തന്നെ മർദ്ദിച്ച പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് അനൂപ് ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ജയൻ, ശരത് എന്നീ പോലീസുകാരാണ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
