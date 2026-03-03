English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Student Death: ബാലരാമപുരത്ത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

Student Death: ബാലരാമപുരത്ത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് സനൂജ ജീവനൊടുക്കിയത്. ബാലരാമപുരം പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 3, 2026, 06:51 PM IST
  • രാവിലെ മകൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി നൽകിയ ശേഷം രാജൻ ജോലിക്കായി പുറത്തുപോയിരുന്നു.
  • അമ്മ ചന്ദ്രികയും സഹോദരി സംഗീതയും രാവിലെ തന്നെ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൊങ്കാലയ്ക്കായും പോയിരുന്ന സമയത്താണ് സനൂജ ജീവനൊടുക്കിയത്.

Student Death: ബാലരാമപുരത്ത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ബാലരാമപുരത്ത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വടക്കേവിളയിൽ രാജൻ-ചന്ദ്രിക ദമ്പതികളുടെ ഇളയമകൾ സനൂജ രാജനെയാണ് (17) മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നെല്ലിമൂട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സനൂജ. 

രാവിലെ മകൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങി നൽകിയ ശേഷം രാജൻ ജോലിക്കായി പുറത്തുപോയിരുന്നു. അമ്മ ചന്ദ്രികയും സഹോദരി സംഗീതയും രാവിലെ തന്നെ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൊങ്കാലയ്ക്കായും പോയിരുന്ന സമയത്താണ് സനൂജ ജീവനൊടുക്കിയത്. രാജൻ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഹാളിലെ ഫാനിൽ മകളെ കെട്ടിത്തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്.

ALso Read: Attukal Pongala: ഭക്തിയുടെ മറവിൽ 'പിരിവ്'; പൊങ്കാലയ്ക്ക് എത്തിയ ഭക്തരിൽ നിന്ന് അനധികൃത പിരിവ്, 2 പേർ പിടിയിൽ

തുടർന്ന് ബാലരാമപുരം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത ബാലരാമപുരം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുള്ളപ്പോള്‍ 'ദിശ' ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍: Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

student deathBalaramapuram Newsthiruvananthapuram newsബാലരാമപുരം

