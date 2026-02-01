English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • കാമുകിയുടെ മരണം തളർത്തി; മൃതദേഹം കണ്ടു മടങ്ങിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കി

കാമുകിയുടെ മരണം തളർത്തി; മൃതദേഹം കണ്ടു മടങ്ങിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കി

യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ട് മടങ്ങിയ പോലീസുകാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 1, 2026, 05:13 PM IST
  • സിവിൽ പോലീസ് ഓഫിസറായ കോവളം വെള്ളാർ ഒലിപ്പുവിള അനിൽ ഭവനിൽ അഖിൽ (27) ആണ് മരിച്ചത്.
  • വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം.

കാമുകിയുടെ മരണം തളർത്തി; മൃതദേഹം കണ്ടു മടങ്ങിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജീവനൊടുക്കി

തിരുവനന്തപുരം: കാമുകിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ട ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസ് ഓഫീസർ ജീവനൊടുക്കി. സിവിൽ പോലീസ് ഓഫിസറായ കോവളം വെള്ളാർ ഒലിപ്പുവിള അനിൽ ഭവനിൽ അഖിൽ (27) ആണ് മരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. രണ്ടര വർഷം മുൻപ് പോലീസിൽ പ്രവേശിച്ച അഖിൽ തിരുവനന്തപുരം എആർ ക്യാംപിലായിരുന്നു. വയനാട്ടിലുള്ള യുവതിയുമായി അഖിൽ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. 

കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുവതിയെ വാടക വീട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതറിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിലെത്തി യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ട ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ അഖിൽ പിന്നീട് പോലീസ് ക്യാംപിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരികെയെത്തിയത് കണ്ട് മാതാവ് കാര്യം തിരക്കിയെങ്കിലും വ്യക്ത‌മായ മറുപടി നൽകിയില്ല.

Also Read: PM Narendra Modi: അതിരുകളില്ലാത്ത അവസരങ്ങളുടെ ബജറ്റ്; വികസിത ഭാരതത്തിന് കരുത്തുറ്റ അടിത്തറയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി, നിർമല സീതാരാമന് പ്രശംസ

കാർ വാങ്ങിയതും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുള്ള പണത്തിന്റെ കണക്കുകളും കാണിച്ച് കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തിന് വാട്‌സാപ് സന്ദേശം അയച്ച ശേഷമായിരുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി. കോവളം പോലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു.

