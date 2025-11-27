Thiruvananthapuram Crime News: ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചു, പിടികൂടാനെത്തിയ പോലീസുകാർക്ക് നേരെ വാളോങ്ങി; കാപ്പാ കേസ് പ്രതിക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്ത് പോലീസ്

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര ആര്യൻകോട് കാപ്പ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോയ പോലീസുകാർക്ക് നേരെ പ്രതി വാളോങ്ങി. തുടർന്ന് ആക്രമിക്കാൻ വന്ന പ്രതിക്ക് നേരെ പോലീസ് വെടിയുതിർത്തു. പിന്നാലെ കടന്നു കളഞ്ഞ പ്രതിക്കുവേണ്ടി പോലീസ് തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം.
കാപ്പാക്കേസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസിലെ പ്രതിയായ ആര്യങ്കോട് കുറ്റ്യാണിക്കാട് സ്വദേശി കൈയിലി കിരൺ എന്ന കിരൺ (27) ആണ് പോലീസിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. സ്റ്റേഷൻ എസ് എച്ച് ഒ തൻസീൻ അബ്ദുൽ സമദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ 6 അംഗ പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ എത്തിയത്.
വീടിന്റെ മുന്നിൽ പോലീസ് എത്തിയപ്പോൾ വാളുമായി വന്ന പ്രതി പോലീസുകാരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് ഒരു തവണ പോലീസ് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടുതവണ കാപ്പ കേസിന് ശിക്ഷിച്ച പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെയാണ് പ്രതി എത്തിയത്. തുടർന്ന്
കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചതിന് പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം.
