തിരുവനന്തപുരം: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പൊന്മുടി ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രമടച്ചു. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാൽ പൊന്മുടിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുണ്ട്. ഇവിടെയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവേശനം നിരോധിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലകളിൽ ഉടനീളം കനത്ത മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. പൊന്മുടിയിലേക്കുള്ള ചുരങ്ങളിലും റോഡുകളിലും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി വനംവകുപ്പ് ഈ മുൻകരുതൽ എടുത്തത്. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാവുകയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്ന് ഡിഎഫ്ഒ വ്യക്തമാക്കി. അതുവരെ പൊതുജനങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാരികളും പൊന്മുടി മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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