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PSC Rank List Controversy: പി.എസ്.സി റാങ്ക് പട്ടിക വിവാദം: ചെയർമാനെതിരെ അംഗങ്ങൾ, ഒടുവിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

നിയമന തട്ടിപ്പ് പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ വിമർശനം ഉയർന്നതോടെയാണ് ആഭ്യന്തര വിജിലൻസിന് അന്വേഷണം കൈമാറാൻ തീരുമാനമാകുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 06, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:15 PM IST
PSC Rank List Controversy: പി.എസ്.സി റാങ്ക് പട്ടിക വിവാദം: ചെയർമാനെതിരെ അംഗങ്ങൾ, ഒടുവിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്
Image Credit: PSC | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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