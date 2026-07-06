/PSC Rank List Controversy: പി.എസ്.സി റാങ്ക് പട്ടിക വിവാദം: ചെയർമാനെതിരെ അംഗങ്ങൾ, ഒടുവിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം: പിഎസ്സി യോഗത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് ചെയർമാൻ. പിഎസ്സിയുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കും വിധത്തിൽ അന്വേഷണത്തിൽ അട്ടിമറി ഉണ്ടായെന്നായിരുന്നു മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ വിമർശനം. കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ശുപാർശയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, അത് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അംഗങ്ങൾ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കടുത്ത വിമർശനമാണ് യോഗത്തിലുയർന്നത്. പിഎസ്സി നിയമന തട്ടിപ്പ് ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് എസ് പി അന്വേഷിക്കുമെന്നും പരീക്ഷ കൺട്രോളറുടെ അന്വേഷണം മരവിപ്പിക്കുമെന്നും ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു.
നിയമന തട്ടിപ്പ് പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ നേരത്തെ തന്നെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. ഈ വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് എസ് പിക്ക് അന്വേഷണം കൈമാറിയത്. പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താതെ തയ്യാറാക്കിയ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഇടത് സംഘടനാ നേതാവാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. ഇയാൾക്ക് നിയമനവും ലഭിച്ചു. ഇതാണ് സംഭവം വിവാദമാക്കിയത്. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന കമ്മീഷൻ യോഗം ഈ റാങ്ക് പട്ടിക റദ്ദാക്കി.
അന്വേഷണത്തിന് ആദ്യം ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്ന് വാർത്താകുറിപ്പ് ഇറക്കിയെങ്കിലും, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ചെയർമാൻ ഈ ചുമതല പരീക്ഷാ കൺട്രോളർക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. പരീക്ഷാ കൺട്രോളർക്ക് തന്നെയാണ് ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് ഓഫീസറുടെ അധിക ചുമതലയെന്നായിരുന്നു ചെയർമാൻ നൽകിയ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, ഈ നടപടി അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനാണെന്ന് ആരോപിച്ച് സമിതി അംഗങ്ങൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധമുയർത്തി. ഇതോടെ കൺട്രോളറുടെ അന്വേഷണം മരവിപ്പിക്കാനും, പകരം ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് എസ്.പിക്ക് തന്നെ അന്വേഷണ ചുമതല കൈമാറാനും ചെയർമാൻ നിർബന്ധിതനായി.
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