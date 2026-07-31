തിരുവനന്തപുരം: കാപ്പാ കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന വാഴോട്ടുകോണം ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതന്റെ അവധി അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചു. മേയറുടെ കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ടോടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ കൗൺസിൽ സുഗതന്റെ അവധി അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കൗൺസിലിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് ആറുമാസത്തേക്കാണ് സുഗതന് അവധി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിൽ രണ്ട് സ്വതന്ത്ര കൗൺസിലർമാരുടെ പിന്തുണയും ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചു. 51 പേർ അംഗീകരിച്ചതായി മേയർ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, ബിജെപി കൗൺസിലറുടെ അവധി അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. പ്ലക്കാർഡുകളുമായി ഇവർ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. നിലവിൽ വിയ്യൂർ ജയിലിലാണ് ആർ. സുഗതൻ കഴിയുന്നത്.
ജൂലൈ 14നാണ് ആർ സുഗതന് ജയിലിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. കാപ്പാ കേസിൽ വിയ്യൂർ ജയിലിൽ തടവിൽ കഴിയുകയാണ് നിലവിൽ സുഗതൻ. കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. ചട്ടവിരുദ്ധമായി പല ദൈവങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന് ഹൈക്കോടതി പലരുടെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ അസാധുവാക്കിയിരുന്നു. അതിൽ ഒരാളാണ് വാർഡ് 20 ലെ കൗൺസിലറായ സുഗതൻ.
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