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BJP Councillor R Sugathan: ആർ. സുഗതന് അവധി അനുവദിച്ച് കൗൺസിൽ യോ​ഗം; പ്ലക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ

നിലവിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സു​ഗതന് ആറ് മാസത്തേക്കാണ് കൗൺസിൽ യോ​ഗം അവധി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 31, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:32 PM IST
BJP Councillor R Sugathan: ആർ. സുഗതന് അവധി അനുവദിച്ച് കൗൺസിൽ യോ​ഗം; പ്ലക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ
Image Credit: R Sugathan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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BJP Councillor R Sugathan: ആർ. സുഗതന് അവധി അനുവദിച്ച് കൗൺസിൽ യോ​ഗം; പ്ലക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ
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