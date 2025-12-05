Rahul Easwer: അതിജീവിതയെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസ്: രാഹുൽ ഈശ്വറിന് നിർണായകം, ജാമ്യ ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: അതിജീവിതയെ അപമാനിച്ചെന്ന കേസിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം. രാഹുലിന്റെ ജാമ്യ ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സിജെഎം കോടതിയിൽ നൽകിയ മറ്റൊരു ഹർജിയിലാണ് ഇന്ന് വിധി പറയുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ നൽകിയ ജാമ്യഹർജി ശനിയാഴ്ച പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. കേസിൽ അഞ്ചാം പ്രതിയായ രാഹുൽ തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ്.
രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റ് നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നും പോലീസ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചുമത്തിയതിനെയും ചോദ്യം ചെയ്താണ് രാഹുലിന്റെ ഹർജി. അതേസമയം പോലീസ് കള്ളക്കേസ് എടുത്തെന്ന് ആരോപിച്ച് രാഹുൽ ജയിലിൽ നിരാഹാര സമരം തുടരുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കേസിലെ നാലാം പ്രതിയായ കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് വാര്യരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കാനിരുന്നെങ്കിലും ജഡ്ജി അവധിയിൽ ആയതിനാൽ ചുമതലയുള്ള മറ്റൊരു കോടതിയിലാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുക.
