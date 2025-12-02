English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവനടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവനടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

തെളിവുകള്‍ അട്ടിമറിക്കാന്‍ രാഹുല്‍  ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 2, 2025, 09:07 AM IST
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവനടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും
  • രാഹുല്‍ മുങ്ങിയത് ചുവന്ന നിറത്തിലുളള ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍ പോളോ കാറിലാണ്
  • ഈ കാറിന്റെ ഉടമയായ യുവ നടിയെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുക

Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവനടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവനടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രാഹുല്‍ മുങ്ങിയത് ചുവന്ന നിറത്തിലുളള ഫോക്‌സ്‌വാഗണ്‍ പോളോ കാറിലാണെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ; നാളെ യെല്ലോ അലർട്ടുണ്ട്

ഈ കാറിന്റെ ഉടമയായ യുവ നടിയെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉടന്‍ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നടിക്ക്‌ നോട്ടീസ് നല്‍കി വിളിപ്പിക്കാനാണ് പോലീസ് നീക്കം. നടിയുമായി രാഹുലിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പോലീസ് നടിയെ ഇതിനകം ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

ഈ കാര്‍ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച് മുതല്‍ പാലക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫിനെയും ഡ്രൈവറെയും ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇങ്ങനൊരു നിര്‍ണായക വിവരം ലഭിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ ബലാത്സംഗക്കേസില്‍ രാഹുലിനെതിരെ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിലെ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക

രാഹുല്‍ യുവതിയെ ബലാത്സംഗത്തിനിടെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് ഫോട്ടോകളടക്കം തെളിവുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഗര്‍ഭിണിയാകാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചത് രാഹുലാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗര്‍ഭഛിദ്രത്തിന് തെളിവായത് മെഡിക്കല്‍ രേഖകളും. തെളിവുകള്‍ അട്ടിമറിക്കാന്‍ രാഹുല്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കേസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കും. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

