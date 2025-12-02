Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവനടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഒളിവിൽ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവനടിയെ ചോദ്യം ചെയ്യമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രാഹുല് മുങ്ങിയത് ചുവന്ന നിറത്തിലുളള ഫോക്സ്വാഗണ് പോളോ കാറിലാണെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോര്ട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ കാറിന്റെ ഉടമയായ യുവ നടിയെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉടന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. നടിക്ക് നോട്ടീസ് നല്കി വിളിപ്പിക്കാനാണ് പോലീസ് നീക്കം. നടിയുമായി രാഹുലിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പോലീസ് നടിയെ ഇതിനകം ഫോണില് ബന്ധപ്പെട്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ഈ കാര് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച് മുതല് പാലക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫിനെയും ഡ്രൈവറെയും ചോദ്യം ചെയ്തതില് നിന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇങ്ങനൊരു നിര്ണായക വിവരം ലഭിച്ചത്. ഇതിനിടയിൽ ബലാത്സംഗക്കേസില് രാഹുലിനെതിരെ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്ട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
രാഹുല് യുവതിയെ ബലാത്സംഗത്തിനിടെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് ഫോട്ടോകളടക്കം തെളിവുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഗര്ഭിണിയാകാന് നിര്ബന്ധിച്ചത് രാഹുലാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗര്ഭഛിദ്രത്തിന് തെളിവായത് മെഡിക്കല് രേഖകളും. തെളിവുകള് അട്ടിമറിക്കാന് രാഹുല് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കേസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയില് സമര്പ്പിക്കും.
