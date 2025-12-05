Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഹർജി ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയതോടെയാണ് ഈ നടപടി.
രാഹുലിനെതിരെയുള്ളത് ഗുരുതര ആരോപണമാണെന്ന കോടതി വിലയിരുത്തി എന്നാൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ഗർഭഛിദ്രത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ് രാഹുലിന്റെ വാദം. ഇതിനിടയിൽ രാഹുലിനെതിരെയുള്ള രണ്ടാം ബലാത്സംഗ പരാതിയിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തെ വിപുലീകരിക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട്.
അന്വേഷണം വനിതാ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ നേതൃത്വത്തിലാകും നടക്കുക. പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നാണ് നിലവിലെ നിഗമനം. അന്വേഷണ സംഘം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള രാഹുലിന്റെ പിഎ ഫസലിനെയും ഡ്രൈവർ ആൽവിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാഹുൽ പാലക്കാടു നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇവർക്കൊപ്പമാണ്. ഇവർ തമിഴ്നാട് വരെ രാഹുലിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ ശനിയാഴ്ചയോടെ മടങ്ങിയെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.
ഇവർക്ക് രാഹുലിന്റെ നീക്കത്തെ കുച് അറിയാം എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒൻപതു ദിവസമായി രാഹുൽക് ഒളിവിൽ തന്നെയാണ്. പോലീസിന് ഇതുവരെ രാഹുലിന്റെ ഒളിസങ്കേതം കണ്ടെത്താനായില്ല. യുവതിയുടെ പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ വ്യഴാഴ്ചയാണ് രാഹുൽ പാലക്കാട് നിന്നും മുങ്ങിയത്. രാഹുലിന് പോലീസിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയവും ഇപ്പോഴുണ്ട്. കാരണം പോലീസ് നീക്കങ്ങൾ രാഹുൽ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. എന്തായാലും കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം വളരെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് നീങ്ങുന്നത്.