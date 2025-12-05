English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊളള കേസ്: മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊളള കേസ്: മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

എൻ വാസുവും മുരാരി ബാബുവും ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 5, 2025, 11:20 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണകവർച്ച കേസില്‍ മുന്‍ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
  • ജയശ്രീയെ ചോദ്യംചെയ്യാന്‍ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചത് ഹൈക്കോടതി മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തളളിയതോടെയാണ്

Read Also

  1. Sabarimala gold theft: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീകുമാറിൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി; എ പത്മകുമാറിൻ്റെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി

Trending Photos

Poha Recipe: 15 മിനിറ്റിൽ പോഹ റെഡി! ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി
6
Poha
Poha Recipe: 15 മിനിറ്റിൽ പോഹ റെഡി! ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി
Authentic Angamaly Manga Curry: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാം; നാടൻ അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറി റെസിപ്പി
6
Manga Curry
Authentic Angamaly Manga Curry: 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തയ്യാറാക്കാം; നാടൻ അങ്കമാലി മാങ്ങാക്കറി റെസിപ്പി
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Dec 4 Love Horoscope: മിഥുനത്തിലെ പൗർണ്ണമി: ഡിസംബർ 4 പ്രണയ രാശിഫലം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് നിർണ്ണായകമായ കൂടിക്കാഴ്ച
12
Love Horoscope
Dec 4 Love Horoscope: മിഥുനത്തിലെ പൗർണ്ണമി: ഡിസംബർ 4 പ്രണയ രാശിഫലം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് നിർണ്ണായകമായ കൂടിക്കാഴ്ച
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊളള കേസ്: മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണകവർച്ച കേസില്‍ മുന്‍ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ജയശ്രീയെ ചോദ്യംചെയ്യാന്‍ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചത് ഹൈക്കോടതി മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തളളിയതോടെയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: കോട്ടയത്ത് സ്കൂൾ ബസും ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനവും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം

എസ്‌ഐടിയുടെ നിഗമനം അനുസരിച്ചു ജയശ്രീയ്ക്ക് ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കുണ്ടെന്നാണ്. ജയശ്രീയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് തടസമാകില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ജയശ്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ദ്വാരപാലക പാളികള്‍ കടത്തിയ കേസിലാണ്. ജയശ്രീ കേസിലെ നിർണ്ണായക കണ്ണിയാണ് എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനെ വിലയിരുത്തൽ.

ജയശ്രീ ക്ഷേത്രം വക വസ്തുക്കളുടെ കസ്റ്റോഡിയന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറാണ്. മാത്രമല്ല ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ചീഫ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റർ  ചുമതല കൂടി വഹിച്ചിരുന്നയാളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്ഷേത്രവക സ്വത്തുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയശ്രീയ്ക്ക് ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം. ജയശ്രീക്ക് ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കുളളത് കൊണ്ടാണ് സ്വര്‍ണത്തെ ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോലും അത് തിരുത്താന്‍ തയ്യാറാകാത്തത്‌ എന്നാണ്  അന്വേഷണ സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും

ഇതിനിടയിൽ പത്മകുമാറനെ  അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനാൽ എൻ വാസുവും മുരാരി ബാബുവും ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Sabarimala CaseSabarimala gold theft caseFormer Devaswom SecretaryS JayashreeSabarimala

Trending News