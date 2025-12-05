Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊളള കേസ്: മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണകവർച്ച കേസില് മുന് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ജയശ്രീയെ ചോദ്യംചെയ്യാന് അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചത് ഹൈക്കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തളളിയതോടെയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
എസ്ഐടിയുടെ നിഗമനം അനുസരിച്ചു ജയശ്രീയ്ക്ക് ഗൂഢാലോചനയില് പങ്കുണ്ടെന്നാണ്. ജയശ്രീയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് തടസമാകില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ജയശ്രീയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ദ്വാരപാലക പാളികള് കടത്തിയ കേസിലാണ്. ജയശ്രീ കേസിലെ നിർണ്ണായക കണ്ണിയാണ് എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനെ വിലയിരുത്തൽ.
ജയശ്രീ ക്ഷേത്രം വക വസ്തുക്കളുടെ കസ്റ്റോഡിയന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറാണ്. മാത്രമല്ല ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ചുമതല കൂടി വഹിച്ചിരുന്നയാളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്ഷേത്രവക സ്വത്തുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയശ്രീയ്ക്ക് ഗൂഢാലോചനയില് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം. ജയശ്രീക്ക് ഗൂഢാലോചനയില് പങ്കുളളത് കൊണ്ടാണ് സ്വര്ണത്തെ ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോലും അത് തിരുത്താന് തയ്യാറാകാത്തത് എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
ഇതിനിടയിൽ പത്മകുമാറനെ അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയതിനാൽ എൻ വാസുവും മുരാരി ബാബുവും ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും.
