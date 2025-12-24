English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി കെ പി ശങ്കർദാസും എൻ വിജയകുമാറും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി കെ പി ശങ്കർദാസും എൻ വിജയകുമാറും

ഹർജിയിൽ തനിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹർജി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 24, 2025, 11:39 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി കെ പി ശങ്കർദാസും എൻ വിജയകുമാറും കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു
  • ഇരുവരും എ പത്മകുമാർ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന; റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today SS-499: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today SS-499: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Lemon Rice recipe: രുചികരമായ ലെമൺ റൈസ് തയാറാക്കാൻ ഇനി 15 മിനിറ്റ് മതി
10
Lemon Rice recipe
Lemon Rice recipe: രുചികരമായ ലെമൺ റൈസ് തയാറാക്കാൻ ഇനി 15 മിനിറ്റ് മതി
Shukra Nakshatra Gochar: ശുക്രൻ പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഡിസംബർ 30 മുതൽ ഇവരെ തേടിയെത്തും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ
6
Shukra Gochar
Shukra Nakshatra Gochar: ശുക്രൻ പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഡിസംബർ 30 മുതൽ ഇവരെ തേടിയെത്തും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു മാത്രം എടുക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി കെ പി ശങ്കർദാസും എൻ വിജയകുമാറും

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി കെ പി ശങ്കർദാസും എൻ വിജയകുമാറും കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: എസ്ഐടിക്ക് സമ്മർദ്ദം എന്ന് വി ഡി സതീശൻ; ഡി മണിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

ഇരുവരും എ പത്മകുമാർ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. കേസിൽ ബോർഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല അന്വേഷണം ശങ്കർദാസിലേക്കും വിജയകുമാറിലേക്കും എത്താത്തതിൽ ഹൈക്കോടതി വിമർശിക്കുകയുമുണ്ടായി. 

ഇതിനെ തുർന്ന് അറസ്റ്റിനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് ഇരുവരും മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ കൈമാറിയതിടക്കം ബോർഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു എ പത്മകുമാറിൻ്റെ മൊഴി.

Also Read: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം

ഇതിനിടയിൽ കേസിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം കെപി ശങ്കർ ദാസ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ഹർജിയിൽ തനിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹർജി. 2019 ലെ ബോർഡ് മെമ്പർമാരായ ശങ്കർദാസ്, എൻ വിജയകുമാർ എന്നിവരെ  കേസിൽ നിന്നും എന്തിന് ഒഴിവാക്കിയെന്നും ഇവർക്കെതിരെ നടപടി എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ലെന്നും കോടതി നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു. 

മറ്റ് പ്രതികളുടെ ജാമ്യപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഈ പരാമർശം. തനിക്കെതിരെ കോടതി നടത്തിയ ഈ പരാമർശങ്ങൾ തന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണെന്നും ഇതിനാൽ ഈ പരാമർശം നീക്കണമെന്നുമാണ് ശങ്കർദാസ് സുപ്രീംകോടതി ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Sabarimala Gold TheftSabarimala Gold RobberySabarimalaSabarimala Dwarapalaka Pedestalശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള

Trending News