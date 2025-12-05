English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസ്: അന്വേഷണ ചുമതല ജി പൂങ്കുഴലി ഐപിഎസിന്

Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസ്: അന്വേഷണ ചുമതല ജി പൂങ്കുഴലി ഐപിഎസിന്

അതിജീവിതയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ മൊഴിയെടുക്കും എന്നാണ് സൂചന.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 5, 2025, 04:26 PM IST
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല ജി പൂങ്കുഴലി ഐപിഎസിന്
  • അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡിവൈഎസ്പി സജീവൻ ആയിരിക്കും

Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസ്: അന്വേഷണ ചുമതല ജി പൂങ്കുഴലി ഐപിഎസിന്

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല ജി പൂങ്കുഴലി ഐപിഎസിന്.  അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡിവൈഎസ്പി സജീവൻ ആയിരിക്കും.

Also Read: 'രാഹുലിനെതിരെ പുറത്തുവന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ'; പ്രതിക്ക് ചിലർ സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ ബാക്കി അംഗങ്ങളും തുടരും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതിജീവിതയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമായിട്ടില്ല, അതിജീവിതയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ മൊഴിയെടുക്കും എന്നാണ് സൂചന. ഇതിനായി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മറുപടി ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരേ പുറത്തുവന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. പോലീസ് ഫലപ്രദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിക്ക് ചിലർ സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പരാമർശം. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളി‍ൽ പോലീസ് നടപടികളെല്ലാം ഫലപ്രദമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

