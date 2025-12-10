Second Sexual Assault Case Against Mamkoottathil: രാഹുലിനെതിരായ രണ്ടാം ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരായ രണ്ടാം ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ഇന്ന് വിധി പറയുന്നത്.
വിശദമായ വാദം കേട്ടതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇന്ന് വിധിക്കായി മാറ്റിവെച്ചത്. വാദം നടന്നത് അടച്ചിട്ട മുറിയിലായിരുന്നു. പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴിയും തെളിവുകളും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ഇന്ന് വിധി പറയുന്നതുവരെ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് പോലിസ് കടക്കരുതെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാഹുൽ വിവാഹ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയ ശേഷം പെണ്കുട്ടിയെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയി ഔട്ട് ഹൗസിൽ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നതാണ് കേസ്. ഇതിനിടയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പരാതിക്കാരിയെ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ അധിക്ഷേപിച്ച കേസിൽ പ്രതികളായ കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് വാര്യർ, മഹിള കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രജിത പുളിയ്ക്കൽ എന്നിവരുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയും കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.
പോലീസ് ഇന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. അതേസമയം സമാനമായ കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ കസ്റ്റഡിൽ വാങ്ങാനായി പോലീസ് ഇന്ന് വീണ്ടും അപേക്ഷ നൽകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
