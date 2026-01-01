English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
കണിയാപുരത്തെ വാടകവീട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 1, 2026, 02:37 PM IST
  • കഠിനംകുളം പോലീസ് ആണ് കൊല്ലത്തുനിന്ന് ലഹരിമരുന്നു വിതരണം ചെയ്‌തെത്തിയ സംഘത്തെ പിടികൂടിയത്.
  • കണിയാപുരത്തെ വാടകവീട്ടിൽ നിന്നാണ് എംഡിഎംഎയും ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി സംഘം പിടിയിലായത്.

Drug Bust in Thiruvananthapuram: തിരുവനന്തപുരത്ത് ലഹരിവേട്ട: ഡോക്ടറടക്കം ഏഴംഗ സംഘം പിടിയിൽ, പിടികൂടിയത് സിനിമാ സ്റ്റൈൽ ചേസിംഗിനൊടുവിൽ‌

തിരുവനന്തപുരം: പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾക്കിടെ ലഹരിമരുന്നുമായി ഡോക്ടർ അടങ്ങുന്ന ഏഴംഗ സംഘം പിടിയിൽ. കഠിനംകുളം പോലീസ് ആണ് കൊല്ലത്തുനിന്ന് ലഹരിമരുന്നു വിതരണം ചെയ്‌തെത്തിയ സംഘത്തെ പിടികൂടിയത്. കണിയാപുരത്തെ വാടകവീട്ടിൽ നിന്നാണ് എംഡിഎംഎയും ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി സംഘം പിടിയിലായത്. 

കിഴക്കേകോട്ട അട്ടക്കുളങ്ങര സ്വദേശി ഡോ. വിഗ്‌നേഷ് ദത്തന്‍ (34), പാലോട് സ്വദേശിനി അന്‍സിയ (37), കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിനി ബിഡിഎസ് വിദ്യാർഥി ഹലീന (27), കൊല്ലം ആയൂര്‍ സ്വദേശിയും ഐടി ജീവനക്കാരനുമായ അവിനാഷ് (29), കൊല്ലം ഇളമാട് സ്വദേശി ഹരീഷ് (29), നെടുമങ്ങാട് മണ്ണൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി അസിം (29 ), തൊളിക്കോട് സ്വദേശി അജിത്ത് (30) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്നും 4 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ, ഒരു ഗ്രാം ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ്, 100 ഗ്രാം സാധാരണ കഞ്ചാവ് എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു. കൂടാതെ രണ്ട് കാറുകളും രണ്ട് ബൈക്കുകളും 10 മൊബൈൽ ഫോണുകളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.

Also Read: Death News: കോഴിക്കോട് യുവതിയെ ഫ്ലാറ്റിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ലഹരിമരുന്നു വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെ പ്രതികൾ പോലീസ് ജീപ്പിൽ കാറിടിച്ച് കടന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് ഡാൻസാഫ് സംഘം പിന്തുടർന്ന് വീടുവളഞ്ഞാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. സംഘത്തിലെ അസിം, അജിത്ത്, അൻസിയ എന്നിവർ നേരത്തെയും ലഹരി കേസുകളിൽ പ്രതികളാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ആറ്റിങ്ങൽ, നെടുമങ്ങാട് റൂറൽ ഡാൻസാഫ് സംഘങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

