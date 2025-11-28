Rahul Mamkootathil: രാഹുലിനെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി: യുവതിയുടെ പരാതിയില്‍ കേസെടുത്തു; അന്വേഷണ ചുമതല തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ്പിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലെനെതിരായ യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്തു. ബലാത്സംഗം, അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഗർഭഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
കേസ് വലിയമല പോലീസാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. രാഹുലിനെതിരെ 10 വർഷം മുതൽ ജീവപര്യന്തം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. പെണ്കുട്ടിയുടെ മൊഴി ഇന്നലെ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് ഇനി നേമം പൊലീസിന് കൈമാറും.
ഡിജിറ്റല് തെളിവുകള്ക്ക് പുറമെ താന് പലഘട്ടങ്ങളിലായി വൈദ്യ സഹായം തേടിയ മെഡിക്കല് രേഖകളും യുവതി പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പെണ്കുട്ടിയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പോലീസ് ഉടൻ അപേക്ഷ നൽകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ്പിക്കാണ്.
ഇതിനിടയിൽ രാഹുലിനായി പോലീസ് പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട് ജില്ലകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനുള്ള നീക്കം രാഹുൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ അഭിഭാഷകനുമായി രാഹുൽ സംസാരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. യുവതി ഇന്നലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിൽ കണ്ട് പരാതി കൈമാറിയത്.
യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ രാഹുൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഗര്ഭഛിദ്രത്തിന് വിധേയമാക്കി എന്നാണ്. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയില് നിന്ന് തനിക്ക് നേരിട്ട ദുരനുഭവം വിവരിച്ചു കൊണ്ടുളള പരാതിയാണ് യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നല്കിയത്. ഡിജിറ്റല് തെളിവുകള് ഉള്പ്പെടെ യുവതി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ അതിക്രമത്തിന് എതിരെയും യുവതി പരാതി നല്കിയിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വ്യക്തിഹത്യ നടക്കുന്നതായും പരാതിയില് പറയുന്നുണ്ട്.
