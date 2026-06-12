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Shigella Outbreak Kerala: തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും ഷിഗെല്ല രോഗബാധ; രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാട്ടാക്കട സ്വദേശിക്ക്

Shigella Disease Trivandrum: രോ​ഗിയുടെ ആരോ​ഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 12, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 05:38 PM IST
Shigella Outbreak Kerala: തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും ഷിഗെല്ല രോഗബാധ; രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാട്ടാക്കട സ്വദേശിക്ക്
Image Credit: Shigella | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും ഷിഗെല്ല രോഗബാധ; രോ​ഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാട്ടാക്കട സ്വദേശിക്ക്
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