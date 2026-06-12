തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. കാട്ടാക്കട സ്വദേശിയായ ഒരാൾക്കാണ് പുതുതായി രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. കടുത്ത പനിയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. നിലവിൽ ഇയാളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തോന്നയ്ക്കൽ, ചാക്ക, പുത്തൻതോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കും ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവരെല്ലാവരും സുഖം പ്രാപിച്ചു വരികയാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കോഴിക്കോടും വയനാടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഷിഗെല്ല, പിന്നീട് കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
കോഴിക്കോട് പയ്യോളിയിൽ മൂന്ന് വയസുകാരന് രോഗം ബാധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രദേശത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയും ആശാവഹമാണ്. രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി വ്യക്തിശുചിത്വവും പരിസരശുചിത്വവും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
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