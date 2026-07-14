/Thiruvananthapuram News: തലസ്ഥാനത്ത് ക്രൂരമായ റാഗിങ്; പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ കഴുത്തിൽ കാൽ അമർത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് ക്രൂരമായ റാഗിങ്ങിനിരയായി സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥി. പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആക്രമണത്തിനിരയായത്. നഗരൂര് കൊടുവഴന്നൂര് ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂളിലാണ് സംഭവം. അതേ സ്കൂളിലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ ആക്രമിച്ചത്. ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.
പ്ലസ് വണ് വിദ്യാര്ത്ഥിയുടെ കഴുത്തില് പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്ഥി കാല് കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് മുറുക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. ശ്വാസം മുട്ടിയ കുട്ടി പിടയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത്. പ്ലസ് വണ് ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ പ്ലസ് വണ് വിദ്യാര്ത്ഥികള് ചേര്ന്ന് ഒരു വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പേരിൽ സീനിയേഴ്സുമായി നിരന്തരം വഴക്ക് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു.
ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ പ്ലസ് വണ് വിദ്യാര്ത്ഥിയെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്ത്ഥികള് സ്കൂള് മതില്ക്കെട്ടിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകുകയും ഇതെല്ലാം ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് ആക്രമിച്ചത്. ആദ്യം വാക്കുതര്ക്കവും പിടിവലിയുമുണ്ടായി. പിന്നാലെ ഒരു പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്ത്ഥി കാല് കൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കഴുത്തിൽ ലോക്കിട്ടു. ഇതോടെ ശ്വാസം മുട്ടി കുട്ടി പിടയാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ട മര്റൊരു കുട്ടി വന്ന് പിടിച്ചുമാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് മറ്റ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത്.
ആക്രമണത്തിൽ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം നടത്തിയ വിദ്യാര്ത്ഥികള് തന്നെയാണ് മൊബൈലിൽ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ദൃശ്യങ്ങള് ആക്രമണത്തിനിരയായ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കൈയ്യില് എത്തിയതോടെയാണ് സംഭവത്തിന്റെ വ്യാപ്തി പുറത്തു വരുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ രക്ഷിതാക്കള് നഗരൂര് പോലീസിൽ പരാതി നല്കിയിരുന്നു. പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. വാക്കു തര്ക്കം ഉണ്ടായത് അറിഞ്ഞുവെന്നും അടുത്ത പിടിഎ മീറ്റിംഗിൽ വിഷയം പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണെന്നും മാത്രമായിരുന്നു വിഷയത്തില് സ്കൂളിന്റെ വിശദീകരണം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.