Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Thiruvananthapuram
  • /Thiruvananthapuram News: തലസ്ഥാനത്ത് ക്രൂരമായ റാഗിങ്; പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ കഴുത്തിൽ കാൽ അമർത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

Thiruvananthapuram News: തലസ്ഥാനത്ത് ക്രൂരമായ റാഗിങ്; പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ കഴുത്തിൽ കാൽ അമർത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ കഴുത്തില്‍ പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ഥി കാല് കൊണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് മുറുക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥി വന്ന് പിടിച്ചുമാറ്റിയതോടെ കൂടുതൽ അപകടം ഒഴിവായി.

Written ByKarthika V
Published: Jul 14, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:50 PM IST
Thiruvananthapuram News: തലസ്ഥാനത്ത് ക്രൂരമായ റാഗിങ്; പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ കഴുത്തിൽ കാൽ അമർത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
Image Credit: Ragging Trivandrum | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Thiruvananthapuram News: തലസ്ഥാനത്ത് ക്രൂരമായ റാഗിങ്; പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ കഴുത്തിൽ കാൽ അമർത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
Ragging case12 min ago
2
PM Modi1 hr ago
3
R. Sugathan2 hrs ago
4
Thiruvananthapuram2 hrs ago
5
Suicide4:25 AM IST