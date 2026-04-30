Amboori Crime News: അമ്പൂരിയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ മകൻ അച്ഛനെ അടിച്ചു കൊന്നു; അമ്മാവനും കുത്തേറ്റു, പ്രതി പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: അമ്പൂരിയിൽ മകൻ അച്ഛനെ അടിച്ച് കൊന്നു. അമ്പൂരി ഇടിയൻ കോളം കല്ലൂർ ഹൗസിൽ തോമസ് എബ്രഹാം (62) ആണ് മരിച്ചത്. മകൻ ഷാനുവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതി അമ്മാവനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കുത്തേറ്റ വർഗീസ് ചികിത്സയിലാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിമണിയോടെയാണ് സംഭവം. മദ്യലഹരിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
ഇന്നലെ ഷാനുവിന്റെ വിവാഹ വാർഷികം ആയിരുന്നു. ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം ഷാനുവും ഭാര്യയും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയും അമ്മാവനും ചേർന്ന് ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഷാനു കത്തികൊണ്ട് വർഗീസിനെ കുത്തുന്നത്. തുടർന്ന് ബഹളം കേട്ട് എത്തിയ തോമസ് എബ്രഹാമിനെ പ്രതി കസേര കൊണ്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു. തോമസിനെ ഉടൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മൃതദേഹം കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി.
