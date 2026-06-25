/Hanged To Death: തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിൽ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ. തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിലാണ് സംഭവം. കുളത്തുമ്മൽ താമസിക്കുന്ന സാമുവൽ ലളിതാംബിക ദമ്പതികളുടെ മകളായ അബിയ എൽ സാം ആണ് മരിച്ചത്.
കുളത്തുമ്മല് ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് മരിച്ച അബിയ. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് കുട്ടിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അബിയയുടെ സുഹൃത്ത് തീർഥ ഒന്നരമാസം മുൻപ് ജീവനൊടുക്കിയിരുന്നു.
അബിയ ഈ സംഭവത്തിൽ വളരെ ദുഖിതയായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മാനസിക പ്രയാസത്തെ തുടർന്നായിരിക്കാം ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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