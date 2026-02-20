English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Udan Cafe Trivandrum Airport: 10 രൂപയ്ക്ക് ചായയും 20 രൂപയ്ക്ക് സ്നാക്സും; തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ 'ഉഡാൻ കഫെ' റെഡി..!

തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇനി 10 രൂപയ്ക്കും 20 രൂപയ്ക്കും ചായയും സ്നാക്സുമൊക്കെ ലഭ്യമാകും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 20, 2026, 08:27 PM IST
  • വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ വലിയ ഈടാക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പലരും മടിക്കാറുണ്ട്.
  • വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു ചായക്ക് കുറഞ്ഞത് 150 രൂപയെങ്കിലും നേരത്തെ കൊടുക്കണമായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇനി മുതൽ ഉഡാൻ കഫെ സർവീസ്. ഉഡാൻ കഫെ കേന്ദ്രമന്ത്രി റാം മോഹന്‍ നായിഡു വെര്‍ച്ച്വല്‍ ആയി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ആദ്യ ഉഡാൻ കഫെയാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഉഡാൻ കഫെ തുടങ്ങിയതോടെ ഇനി മുതൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ 10 രൂപയ്ക്ക് ചായയും 20 രൂപയ്ക്ക് സ്‌നാക്‌സും കിട്ടും. 

വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ വലിയ ഈടാക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ പലരും മടിക്കാറുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു ചായക്ക് കുറഞ്ഞത് 150 രൂപയെങ്കിലും നേരത്തെ കൊടുക്കണമായിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം ഉഡാന്‍ കഫേയിലൂടെ പരിഹാരമായിരിക്കുകയാണ്.

കൊല്‍ക്കത്തയിലെ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇന്റനാഷണല്‍ വിമാനത്താവളത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഉഡാൻ കഫേ വന്നത്. തുടർന്ന് പൂനെ, ചെന്നൈ, കൊല്‍ക്കത്ത, അഹമ്മദാബാദ്, ഭുവനേശ്വര്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കൗണ്ടറുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി. ഇവിടെ 20 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് ലഭിക്കും. 

രാജ്യസഭയിൽ ആംആദ്‌മി പാർട്ടി എംപി രാഘവ് ഛദ്ദയാണ് വിമാനത്താവളത്തിലെ അമിതമായ ഭക്ഷണച്ചെലവിനെക്കുറിച്ച് ഉന്നയിച്ചത്. തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയവും എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയും ചേർന്ന് ഉഡാൻ യാത്രി കഫേകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

Trivandrum airportUdaan Cafeതിരുവനന്തപുരംവിമാനത്താവളംഉഡാൻ കഫെ

