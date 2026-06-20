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ദുർഗന്ധം വമിച്ച ഭക്ഷണം; തിരുവനന്തപുരത്ത് 48 ഹോട്ടലുകൾക്ക് നഗരസഭയുടെ നോട്ടീസ്

48 ഹോട്ടലുകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും 57,500 പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 20, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:20 PM IST
ദുർഗന്ധം വമിച്ച ഭക്ഷണം; തിരുവനന്തപുരത്ത് 48 ഹോട്ടലുകൾക്ക് നഗരസഭയുടെ നോട്ടീസ്

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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