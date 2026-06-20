/ദുർഗന്ധം വമിച്ച ഭക്ഷണം; തിരുവനന്തപുരത്ത് 48 ഹോട്ടലുകൾക്ക് നഗരസഭയുടെ നോട്ടീസ്

തിരുവനന്തപുരം: ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് 48 ഹോട്ടലുകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ. നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ജലജന്യ-മഴക്കാല പൂർവ രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷ്യവിതരണ ശാലകളിൽ നഗരസഭ ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡ് വ്യാപക പരിശോധന നടത്തിയത്.
നഗരസഭയുടെ പത്തോളം സ്ക്വാഡുകൾ പങ്കെടുത്ത പരിശോധനയിൽ ആകെ 95 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ന് പരിശോധിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന പഴകിയ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന്, അരലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. ഗുരുതരമായ ന്യൂനതകൾ കണ്ടെത്തിയ 48 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും പിഴയായി 57,500 രൂപ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പഴകിയ ഭക്ഷണം വിൽപ്പനയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും നോട്ടീസ് നൽകി. പരിശോധന തുടരുമ്പോൾ ഹോട്ടലിലെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കർശനമായ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ശുചിത്വനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി മേയർ വിവി രാജേഷ്, ആരോഗ്യകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എംആർ ഗോപൻ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമായിരുന്നു പരിശോധന.
വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമായി തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഹോട്ടലുകളിൽ കുടിക്കുന്നതിനായി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രമേ നൽകാൻ പാടുള്ളൂവെന്നും സ്ഥാപനങ്ങളും പരിസരവും പൂർണമായും ശുചിത്വമുള്ളതായി പരിപാലിക്കണമെന്നും നഗരസഭ നിർദേശം നൽകി.
വീടുകളിലും പരിസരങ്ങളിലും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് കൊതുക് പെരുകാൻ ഇടയുള്ള ഉറവിടങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജാഗ്രതയോടുകൂടി പെരുമാറിയാൽ മാത്രമേ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ തടയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും, ഇതിനായി പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പൂർണമായ സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്നും തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ മേയർ അഭ്യർഥിച്ചു.
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