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Onam Celebration Closing Procession: സമാപന ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉപരാഷ്ട്രപതി; ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമാപനം

ഓണം വാരാഘോഷത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചു.

Written ByKarthika V
Published: Aug 30, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 06:13 PM IST
Onam Celebration Closing Procession: സമാപന ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉപരാഷ്ട്രപതി; ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമാപനം
Image Credit: Onam Celebration | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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