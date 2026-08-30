/Onam Celebration Closing Procession: സമാപന ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉപരാഷ്ട്രപതി; ഓണം വാരാഘോഷത്തിന് പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമാപനം

തിരുവനന്തപുരം: ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 23ന് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനതല ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ വർണാഭമായ ഘോഷയാത്രയോടെ സമാപനമായി. കവടിയാറിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ സമാപന ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ, ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ, സാംസ്കാരിക മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്, ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ, വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ, ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോൺ, പട്ടികജാതി ക്ഷേമ മന്ത്രി കെ.എ. തുളസി, സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചു. ഉപരാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയായതിനാൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചാണ് ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് അറിയിച്ചു.
ഒരാഴ്ചക്കാലം തലസ്ഥാനവാസികൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം വിളിച്ചോതിയ പ്രൗഢഗംഭീരമായ സമാപന ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് ഇന്ന് കൊടിയിറങ്ങിയത്. കേരളത്തിന്റെ കലയും പാരമ്പര്യവും പ്രകടമാക്കിയ ഘോഷയാത്ര നേരിട്ട് കാണാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് നഗരവീഥികളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ഓണാഘോഷ വാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടൂറിസം വകുപ്പ് കവടിയാർ മുതൽ അട്ടക്കുളങ്ങര വരെയും ശാസ്തമംഗലം മുതൽ വെള്ളയമ്പലം വരെയും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു.
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